7 loại thực phẩm bổ sung gây lãng phí tiền bạc

Một chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ những loại thực phẩm bổ sung này không tốt như quảng cáo hoặc tốn kém, thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm bổ sung bạn nên cân nhắc.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, bất cứ thứ gì hứa hẹn đốt cháy chất béo đều nên tránh. Chúng thường chứa caffeine và các chất kích thích khác, chỉ cung cấp sự thúc đẩy tạm thời, không có tác dụng giảm mỡ hay tăng năng lượng thực sự. Giảm cân/giảm mỡ bền vững đều phải đến từ chế độ ăn kiêng và tập thể dục, không phải thuốc.

Thực phẩm bổ sung trước khi tập luyện thường chứa caffeine hoặc một số chất kích thích khác. Nó có thể khiến bạn bồn chồn, tăng nhịp tim và huyết áp, và nhìn chung khá nguy hiểm.

Thực phẩm bổ sung giải độc cũng là một sự lãng phí tiền bạc. Vì cơ thể bạn có hệ thống giải độc tự nhiên ở gan, thận và đường tiêu hóa. Do đó, bạn không cần thực phẩm bổ sung để giải độc.

Collagen bị phân hủy trong quá trình tiêu hóa, vì vậy việc dùng nó như một chất bổ sung không đảm bảo rằng nó sẽ giúp ích cho da, khớp hoặc tóc của bạn như quảng cáo. Ăn thực phẩm giàu protein cũng cung cấp các axit amin tương tự.

Mặc dù phổ biến trong giới thể hình, BCAA không cần thiết nếu bạn tiêu thụ đủ protein từ thực phẩm nguyên chất hoặc thực phẩm bổ sung protein chất lượng cao.

Bạn nên tránh xa các chất tăng cường testosterone. Hầu hết các "chất tăng cường test" không kê đơn đều chứa các thành phần thảo dược với ít bằng chứng về hiệu quả. Nếu bạn có lượng testosterone thấp, phương pháp điều trị y tế (như TRT) là lựa chọn tốt hơn.

Vitamin C để chữa cảm lạnh không có tác dụng như bạn nghĩ. Mặc dù vitamin C rất cần thiết cho sức khỏe, nhưng việc dùng liều cao sẽ không ngăn ngừa được cảm lạnh hoặc rút ngắn đáng kể thời gian mắc bệnh ở hầu hết mọi người. Ăn trái cây và rau quả là đủ.