Tuy nhiên, ngay cả khi bạn kiểm soát được chất lượng nguyên liệu và gia vị, bạn vẫn có thể mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, biến món ăn bổ dưỡng thành "mối nguy" cho sức khỏe. Dưới đây là 9 sai lầm phổ biến khi nấu ăn mà các chuyên gia khuyên bạn nên tránh.

Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm không biến đổi gen (non-GMO) đồng nghĩa với việc tốt cho sức khỏe.

Nhưng trên thực tế, thực phẩm không biến đổi gen vẫn có thể chứa nhiều thuốc trừ sâu, chất phụ gia và chất bảo quản. Theo chuyên gia “không biến đổi gen" chỉ có nghĩa là không có thành phần biến đổi gen, không có nghĩa là nó lành mạnh. Do đó, khi đi mua bạn luôn đọc kỹ nhãn để biết thông tin dinh dưỡng.

Người ăn chay thường chọn các sản phẩm thay thế thịt, nhưng các chuyên gia cảnh báo nên tránh xa thói quen nấu ăn này.

Bởi vì, nhiều loại "thịt giả" chứa đầy chất béo, ngũ cốc và thực phẩm chế biến quá mức, gây rối loạn hệ vi sinh đường ruột, làm chậm quá trình trao đổi chất và thậm chí còn chứa nhiều calo hơn. Do đó, bạn nên ưu tiên thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt hoặc các loại đậu.

Đây là thói quen nấu ăn không tốt, vì khi sử dụng quá nhiều dầu/bơ làm tăng lượng calo và chất béo không lành mạnh. Do đó, bạn nên chọn các loại dầu tốt cho sức khỏe như dầu ô liu hoặc dầu bơ.

Thậm chí, bạn cần đo lường lượng dầu/bơ cẩn thận. Hoặc có thể sử dụng tấm nướng silicon, giấy nến, dùng bình xịt dầu. Đặc biệt, bạn nên ưu tiên các phương pháp nấu ăn lành mạnh như nướng, hấp, chiên không dầu.

Thói quen nấu ăn dùng chảo chống dính Teflon để tiện lợi. Nhưng thực tế chảo Teflon có thể giải phóng hóa chất PFAS khi đun nóng ở nhiệt độ cao hoặc khi lớp chống dính bị trầy xước và PFAS có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe.

Vì vậy, bạn nên chọn nồi, chảo bằng gang, phủ gốm hoặc thép không gỉ.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người có thói quen nấu ăn là sử dụng chất béo, dầu hạt kém chất lượng. Tuy nhiên, chúng không có vitamin tan trong chất béo, ít hương vị và kết cấu.

Do đó, bạn nên dùng dầu ô liu, bơ chất lượng cao, mỡ động vật, dầu bơ, và dầu dừa (sử dụng có điều độ).

Không vệ sinh và bảo quản đồ gang đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi gang không được vệ sinh đúng cách sẽ không tốt cho sức khỏe.

Tin tưởng hoàn toàn vào các nhãn "chay", "thuần chay", "keto", "không biến đổi gen", "hữu cơ".

Thực tế, nhiều nhãn mác có thể gây hiểu lầm. Những nhãn này có thể khiến bạn ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn hơn. Vì vậy, bạn luôn đọc kỹ thành phần và thông tin dinh dưỡng.

Thói quen nấu ăn quá lâu hay nấu rau quá chín sẽ làm giảm hàm lượng vitamin và khoáng chất. Do đó, nấu rau vừa chín tới, giữ được màu sắc tươi sáng là tốt nhất.

Thêm quá nhiều muối vào thức ăn sẽ làm tăng nguy cơ huyết áp cao và các vấn đề sức khỏe khác.

Thay vào đó, bạn có thể sử dụng thảo mộc và gia vị; Thử các thành phần có tính axit (chanh, giấm...); Thêm hương liệu (hành, tỏi...); Đọc nhãn dinh dưỡng, chọn sản phẩm ít natri; Dùng nước dùng không muối hoặc ít natri; Giảm muối từ từ.