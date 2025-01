15 loại trái cây giàu protein nhất 18/01/2025 18:48

Thêm vào đó, trái cây giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, khiến chúng trở thành lựa chọn toàn diện cho chế độ ăn uống lành mạnh. Dưới đây là những loại trái cây giàu protein nhất.

Trái bơ, ổi, Kiwi, mơ, mâm xôi, cam… là những loại trái cây giàu protein nhất mà bạn có thể bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Quả bơ

Bơ là một loại trái cây giàu protein. Một cốc bơ cắt hạt lựu chứa 3g protein và 10g chất xơ. Protein là khối xây dựng quan trọng của tất cả các tế bào. Nó giúp sửa chữa và xây dựng các tế bào mới và đóng vai trò trong sự tăng trưởng.

Quả ổi

Ổi là một loại trái cây giàu protein và vitamin C. Đây là một trong những loại trái cây có hàm lượng protein cao nhất, với 4,21 g mỗi cốc. Ổi cũng chứa 376 miligam (mg) vitamin C mỗi cốc, cao gấp 4 lần so với lượng khuyến nghị hàng ngày.

Quả Kiwi

Kiwi là một loại trái chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin C, chất xơ và kali. Kiwi chứa 1,91 g protein cho mỗi cốc.

Quả mơ

Loại quả này ngọt và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với 2,17 g protein cho mỗi cốc, quả mơ chứa hàm lượng protein cao cũng như nhiều beta-carotene. Trong cơ thể, beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, rất quan trọng cho thị lực, hệ thống miễn dịch và sức khỏe làn da.

Quả mâm xôi

Một cốc quả mâm xôi chứa 2 g protein, 243 mg kali và gần 8 g chất xơ. Kali là một khoáng chất có trong thực phẩm rất quan trọng đối với nhiều chức năng và cơ quan của cơ thể.

Mít

Nó không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn là loại trái cây giàu protein. Một cốc mít chứa 2,6 g protein. Nó cũng chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là B6, niacin, riboflavin và axit folic.

Quả anh đào

Quả anh đào là một loại trái cây vô cùng bổ dưỡng có chứa nhiều loại vitamin. Một cốc anh đào ngọt không có hạt chứa 1,63 g protein. Anh đào cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và kali.

Cam

Một cốc cam chứa 1,3 g protein. Cam cũng rất giàu vitamin C với 83,2 mg mỗi cốc.

Quả chuối

Loại trái cây này chứa 1,64 g protein và 537 mg kali mỗi cốc. Chuối cũng chứa nhiều magiê với 40,5 mg mỗi cốc. Magiê là một khoáng chất quan trọng hỗ trợ nhiều hệ thống cơ thể, bao gồm chức năng thần kinh và cơ, kiểm soát lượng đường trong máu và điều hòa huyết áp.

Quả chanh dây

Đây cũng là loại trái cây giàu protein. Mỗi cốc có 5,19 g protein, ngoài ra còn chứa 821 mg kali và 68,4 mg magiê.

Hạt lựu

Là một loại trái cây giàu protein và nhiều chất xơ. Một cốc hạt này chứa 2 g protein và gần 7 g chất xơ. Nước ép hạt lựu đã được nghiên cứu về lợi ích sức khỏe như giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.

Nho khô

Chúng chứa một lượng protein khá lớn với 4,76 g mỗi cốc. Tuy nhiên, những loại trái cây sấy khô nhỏ này cũng chứa khá nhiều đường, 95 g mỗi cốc.

Quả bưởi

Giống như cam lớn, loại quả này giàu vitamin C, vitamin A và protein. Bưởi còn ngăn chặn enzyme phân hủy một số loại thuốc, có thể làm tăng nồng độ các loại thuốc đó trong máu.

Cà chua

Đây cũng là trái cây giàu protein. Nó chứa 1,58 g protein mỗi cốc và 808 microgam (mcg) beta-carotene.

Dưa lưới

Nó chứa 1,34 g protein và 3.230 mcg beta carotene mỗi cốc. Dưa lưới có hàm lượng vitamin cao khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến, đặc biệt là vào mùa hè.