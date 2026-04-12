Bí quyết pha cà phê lạnh ngon đúng điệu giải nhiệt ngày nắng nóng 12/04/2026 16:04

(PLO)- Cà phê lạnh tại Ấn Độ đang phát triển với nhiều công thức tự làm dễ dàng cho những ngày hè nóng nực.

Cà phê lạnh hiện nay đã tiến bộ hơn nhiều so với loại đồ uống pha trộn đơn điệu trước đây. Thế giới cà phê lạnh có nhiều lựa chọn bất ngờ và rất dễ thực hiện tại nhà.

Cà phê đá cổ điển. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là 6 cách tuyệt vời để thưởng thức cà phê lạnh kèm công thức chi tiết.

Cà phê đá cổ điển

Nhiều người thường mắc sai lầm khi rót cà phê nóng trực tiếp lên đá. Việc này khiến đá tan nhanh, làm cà phê bị loãng và nhạt nhẽo. Bí quyết là bạn phải bắt đầu với cà phê ở nhiệt độ phòng hoặc đã làm lạnh.

Mẹo hay dành cho bạn là làm đá viên bằng cà phê. Bạn pha một ấm cà phê, để nguội, đổ vào khay đá và đông lạnh. Dùng những viên đá này sẽ giúp hương vị đậm đà hơn.

Công thức: Cà phê đá cổ điển

Nguyên liệu (cho 1 người):

1 tách cà phê đậm đặc (đã để nguội).

1 ly lớn đầy đá.

3 đến 4 thìa canh sữa (sữa nguyên kem, yến mạch hoặc hạnh nhân).

Đường hoặc siro đường tùy khẩu vị.

Cách làm: Cho đầy đá viên vào ly cao. Rót cà phê đã nguội lên trên. Thêm sữa và khuấy đều. Bạn nên pha cà phê đậm hơn bình thường vì đá và sữa sẽ làm giảm độ đậm.

Cà phê ủ lạnh

Cà phê ủ lạnh không bao giờ được đun nóng. Bã cà phê được ngâm chậm trong nước lạnh từ 12 đến 24 giờ. Kết quả là một thức uống có hương vị đậm đà, mượt mà và ít chua hơn.

Công thức: Cà phê lạnh tự làm

Nguyên liệu (cho 4 phần):

100g cà phê xay thô.

700ml nước lạnh.

Bình lớn và rây lưới hoặc vải màn.

Cách làm: Cho cà phê vào lọ, đổ nước lạnh và khuấy nhẹ. Đậy nắp, cho vào tủ lạnh từ 12 đến 18 tiếng. Lọc qua vải màn vào một lọ sạch. Lưu ý không vắt vải để tránh bị đắng. Khi dùng, bạn pha loãng cà phê với nước hoặc sữa theo tỉ lệ 1:1.

Cà phê đá xay Mocha

Đây là thức uống đậm vị sô cô la, béo ngậy và mát lạnh. Bạn có thể tự làm một ly ngon chuẩn quán ngay tại nhà chỉ trong 5 phút.

Công thức: Cà phê đá xay vị mocha

Nguyên liệu (cho 1 đến 2 người):

2 shot cà phê đậm đặc (đã để nguội).

1 muỗng canh bột ca cao không đường.

2 muỗng canh đường.

150ml sữa nguyên kem.

1 nắm lớn đá viên.

Kem tươi đánh bông, vụn sô cô la để trang trí.

Cách làm: Cho cà phê, bột cacao, đường, sữa và đá vào máy xay. Xay tốc độ cao từ 30 đến 45 giây cho đến khi hỗn hợp mịn. Rót ra ly, phủ kem tươi và bột cacao lên trên rồi thưởng thức.

Cà phê lạnh pha với cam

Vị tươi mát của cam giúp giảm bớt vị đắng của cà phê. Đây là thức uống sảng khoái, mang lại trải nghiệm mới lạ.

Công thức: Cà phê cam pha lạnh

Nguyên liệu (cho 1 người):

120ml cà phê ủ lạnh đậm đặc.

60ml nước cam tươi vắt.

1 thìa cà phê mật ong hoặc siro đường.

Vỏ cam trang trí và đá viên.

Cách làm: Cho đá vào ly, rót cà phê và nước cam vào. Thêm mật ong rồi khuấy nhẹ. Trang trí bằng vỏ cam bào để tinh dầu tạo mùi thơm. Bạn lưu ý dùng nước cam tươi để giữ cân bằng hương vị.

Espresso Tonic

Espresso được rót lên nước tonic tạo nên hiệu ứng phân lớp đẹp mắt. Thức uống này có vị đắng, hơi ngọt, thơm và sủi bọt rất đặc trưng.

Công thức: Nước tonic Espresso

Nguyên liệu (cho 1 người):

2 shot espresso (để nguội 5 phút).

120ml nước tonic ướp lạnh.

Đá viên và lát cam trang trí.

Cách làm: Cho đầy đá vào ly cao. Rót nước tonic vào trước. Sau đó, rót từ từ espresso qua một chiếc thìa để tạo lớp. Trang trí bằng lát cam và khuấy nhẹ trước khi uống.

Latte sữa hạnh nhân hoặc sữa yến mạch đá

Với những người không dùng sữa bò, latte sữa thực vật là lựa chọn tuyệt vời. Sữa hạnh nhân có vị hạt dẻ, trong khi sữa yến mạch mang lại kết cấu sánh mịn.

Công thức: Latte sữa hạnh nhân đá

Nguyên liệu (cho 1 người):

2 shot espresso hoặc 80ml cà phê đậm đặc.

150ml sữa hạnh nhân không đường (ướp lạnh).

Đá viên, siro cây phong hoặc mật ong.

Một chút bột quế hoặc bạch đậu khấu.

Cách làm: Cho đá vào ly, rót cà phê đã nguội và sữa hạnh nhân vào. Thêm siro nếu thích ngọt. Rắc thêm bột quế hoặc bạch đậu khấu để tăng hương vị.

Mùa hè khắc nghiệt là dịp để chúng ta sáng tạo với cà phê lạnh. Chỉ cần một chiếc bình, rây lọc và đá, bạn đã có thể biến buổi chiều của mình trở nên tuyệt vời hơn.