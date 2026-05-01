Vì sao gỏi đu đủ được ưa chuộng trong mùa nắng nóng? 01/05/2026 09:39

(PLO)- Gỏi đu đủ không chỉ là một món ăn giải nhiệt tuyệt vời, giúp làm mát và cấp nước cho cơ thể mà nó còn tạo cảm giác no lâu.

Vào mùa hè, khi thời tiết quá oi bức khiến việc vào bếp trở nên ngại ngần và cảm giác thèm ăn giảm sút, gỏi đu đủ xanh sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

Đu đủ xanh có hàm lượng nước cao, giúp làm mát và cấp nước cho cơ thể. Ảnh: AI.

Một bát gỏi đu đủ xanh đầy màu sắc giúp đánh thức vị giác và làm mát cơ thể tức thì. Giòn, đậm đà và đầy hương vị mạnh mẽ, món ăn kinh điển của Đông Nam Á này đang nhanh chóng trở thành thực đơn tối mùa hè được yêu thích tại nhiều quốc gia.

Gỏi đu đủ xanh, được chế biến từ đu đủ xanh bào sợi. Món ăn này có nguồn gốc từ Lào, nơi nó được coi là báu vật quốc gia và cực kỳ phổ biến ở Thái Lan. Điều làm nên sự đặc biệt của Som Tam là sự hội tụ đầy đủ năm vị trong một lần thưởng thức: chua, cay, mặn, ngọt và đậm đà.

Vào những ngày nóng bức, gỏi đu đủ được như một món ăn giải nhiệt tuyệt vời. Đu đủ xanh có hàm lượng nước cao, giúp làm mát và cấp nước cho cơ thể. Món ăn này cũng nhẹ nhàng cho dạ dày vì không sử dụng dầu mỡ hay chế biến cầu kỳ nhưng vẫn tạo cảm giác no bụng. Đặc biệt, món gỏi này mang lại hương vị tươi mát, không gây nặng bụng, rất phù hợp cho những ngày bạn mất cảm giác thèm ăn.

Cách làm món gỏi đu đủ xanh tại nhà

Về thành phần, bạn cần chuẩn bị 1 quả đu đủ xanh (đã gọt vỏ và bào sợi), 10-12 quả cà chua bi cắt đôi (hoặc 1 quả cà chua thường), 2-3 quả ớt xanh tùy khẩu vị, 3-4 tép tỏi và một ít đậu phộng rang. Gia vị gồm có 3 muỗng canh nước cốt chanh (hoặc nước me), 2 thìa cà phê đường thốt nốt, một chút muối hoặc nước tương (thay cho nước mắm đối với người ăn chay).

Về phương pháp thực hiện, đầu tiên bạn dùng cối và chày giã nhẹ tỏi và ớt. Sau đó, thêm cà chua vào nghiền nhẹ để tiết ra nước ép. Tiếp theo, cho đu đủ bào sợi vào trộn đều cùng nước cốt chanh, đường thốt nốt và muối hoặc nước tương. Cuối cùng, bạn thêm đậu phộng vào và trộn đều tất cả các nguyên liệu là có thể thưởng thức.

Lợi ích của gỏi đu đủ đối với sức khỏe

Đu đủ xanh chứa các enzyme như papain, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đây là một bữa tối ít calo, lý tưởng cho những người muốn ăn nhẹ. Món ăn này cũng giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C và chất chống oxy hóa. Nhờ đặc điểm tươi ngon, giàu chất xơ và dễ tiêu hóa, đây là lựa chọn tối ưu cho hệ tiêu hóa trong mùa hè.

Tại Ấn Độ, gỏi đu đủ hiện được bán rộng rãi tại các nhà hàng Thái. Nếu muốn bữa ăn trọn vẹn hơn, bạn có thể ăn kèm với xôi hoặc gà nướng.

Một trong những điều thú vị nhất về gỏi đu đủ là tính linh hoạt. Nếu không có đu đủ xanh, bạn có thể thay thế bằng xoài xanh, dưa chuột hoặc thậm chí là dứa. Những biến tấu này sẽ làm mới khẩu vị, khiến bạn không bao giờ cảm thấy nhàm chán với món ăn này.