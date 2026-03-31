Vì sao ăn đu đủ lại nhận được cả kho tàng dinh dưỡng? 31/03/2026 09:55

(PLO)-Không chỉ là một món ăn ngon, đu đủ còn là một siêu thực phẩm với hồ sơ dinh dưỡng ấn tượng và nhiều đặc tính dược lý quý giá, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện nhiều tình trạng sức khỏe.

Đu đủ được cho là có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới ở Trung Mỹ, đặc biệt là miền Nam Mexico. Trước khi những người thám hiểm châu Âu đặt chân đến châu Mỹ, các nền văn minh cổ đại như người Maya và Aztec đã canh tác loại quả này.

Sau đó, thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã đưa đu đủ đến khắp nơi trên thế giới, bao gồm vùng Caribbean, Đông Nam Á và Châu Phi. Ngày nay, đu đủ được trồng rộng rãi tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong đó Ấn Độ, Brazil, Mexico và Indonesia là những quốc gia sản xuất lớn nhất.

Giá trị sức khỏe của đu đủ đến từ sự kết hợp phong phú giữa các vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Đây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, đáp ứng hơn 100% nhu cầu hàng ngày chỉ trong một khẩu phần ăn.

Ngoài ra, đu đủ còn chứa lượng lớn vitamin A, folate, kali và magie. Các hợp chất carotenoid như beta-carotene, lycopene và lutein trong đu đủ đóng vai trò là chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Đặc biệt, đu đủ chứa các loại enzyme độc đáo như papain và chymopapain, giúp hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả và có tác dụng kháng viêm tự nhiên.

Nhờ mật độ dinh dưỡng dày đặc, đu đủ trở thành đồng minh đắc lực trong việc bảo vệ cơ thể như hàm lượng vitamin C cao giúp nâng cao sức đề kháng, đặc biệt hữu ích trong mùa cúm. Vitamin A và C hỗ trợ sản xuất collagen, tăng độ đàn hồi và giảm dấu hiệu lão hóa.

Chiết xuất đu đủ còn được dùng để điều trị vết thương và nhiễm trùng da nhờ tính kháng khuẩn. Những người bị viêm khớp có thể giảm bớt tình trạng sưng đau nhờ các đặc tính kháng viêm tự nhiên của loại quả này.