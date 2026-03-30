Trường Y Harvard vừa phát hiện ra việc uống cà phê mỗi ngày sẽ giúp giảm điều này 30/03/2026 13:13

Trường Y Harvard và Viện Broad thuộc MIT đã phân tích dữ liệu từ 131.821 người tham gia trong suốt hơn 40 năm.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA cho thấy việc tiêu thụ một lượng vừa phải cà phê có chứa caffeine từ 2 đến 3 ly cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và bảo tồn khả năng tư duy tốt hơn.

Trong số hơn 130.000 người tham gia, có 11.033 trường hợp đã khởi phát sa sút trí tuệ trong suốt thời gian nghiên cứu. Những cá nhân tiêu thụ lượng cà phê có chứa caffeine cao hơn có nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 18% so với những người hiếm khi hoặc không bao giờ uống.

Họ cũng ghi nhận tỷ lệ suy giảm nhận thức chủ quan thấp hơn và đạt kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra nhận thức khách quan.

Hiệu quả mạnh mẽ nhất được ghi nhận ở những người uống từ 2 đến 3 ly cà phê mỗi ngày, đồng thời việc tiêu thụ caffeine ở mức cao hơn cũng không gây ra tác hại mà cho thấy lợi ích tương đương với mức tiêu thụ vừa phải.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh những người có khuynh hướng di truyền khác nhau đối với bệnh sa sút trí tuệ và nhận thấy kết quả tương tự nhau. Điều này có nghĩa là cà phê hoặc caffeine có khả năng mang lại lợi ích bình đẳng cho cả những người có nguy cơ di truyền cao và thấp đối với căn bệnh này.