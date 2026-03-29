Vì sao ăn măng tre giúp giảm nguy cơ tim mạch? 29/03/2026 17:51

Một đánh giá học thuật quy mô lớn lần đầu tiên tập trung vào cây tre với vai trò là thực phẩm đã hé lộ hàng loạt lợi ích sức khỏe tiềm năng. Các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy việc tiêu thụ măng tre có thể giúp điều hòa đường huyết, giảm viêm, hỗ trợ hệ tiêu hóa và cung cấp các hiệu ứng chống oxy hóa mạnh mẽ.

Tre được biết đến là loài thực vật phát triển nhanh nhất hành tinh, với một số loài có thể cao thêm tới 90cm chỉ trong một ngày. Dù Trung Quốc và Ấn Độ hiện là những nhà sản xuất lớn nhất và măng đã quá quen thuộc trong ẩm thực châu Á, nhưng các phát hiện mới cho thấy loại thực phẩm này hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn quan trọng trong chế độ ăn uống trên toàn thế giới.

Được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Anglia Ruskin (ARU, Anh), đây là nghiên cứu đầu tiên tổng hợp và phân tích toàn bộ các dữ liệu hiện có về việc tiêu thụ măng, bao gồm cả thử nghiệm trên người và trong phòng thí nghiệm.

Kết quả cho thấy măng tre sở hữu hồ sơ dinh dưỡng vượt trội như giàu protein, lượng chất xơ vừa phải và ít béo tự nhiên. Bên cạnh đó, măng còn cung cấp các axit amin thiết yếu, khoáng chất như selen, kali cùng nhiều loại vitamin như A, E, B6, thiamine và niacin.

Về mặt chuyển hóa, các thử nghiệm lâm sàng ghi nhận măng giúp kiểm soát chỉ số đường huyết tốt hơn, hỗ trợ đắc lực trong việc quản lý bệnh tiểu đường. Đồng thời, việc cải thiện hồ sơ lipid khi ăn măng cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Măng tre chứa nhiều loại chất xơ thực phẩm như cellulose, hemicellulose và lignin, giúp cải thiện chức năng ruột rõ rệt. Các nghiên cứu bổ sung còn chỉ ra đặc tính probiotic của măng, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Đặc biệt, các hợp chất trong măng có khả năng ức chế sự hình thành furan và giảm sản sinh acrylamide – hai loại hóa chất độc hại thường xuất hiện khi thực phẩm được chiên hoặc nướng ở nhiệt độ cao. Điều này mở ra triển vọng dùng măng để giúp các món nấu chín trở nên an toàn hơn cho sức khỏe.