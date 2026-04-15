Người bệnh tiểu đường nên ăn đu đủ xanh hay chín để kiểm soát đường huyết? 15/04/2026 09:07

(PLO)- Đu đủ xanh và đu đủ chín đều là những thực phẩm phổ biến nhưng có tác động khác nhau đến đường huyết.

Ăn đu đủ xanh hay đu đủ chín đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đu đủ sống có màu xanh, thịt quả dai và cần chế biến phù hợp để sử dụng. Ngược lại, đu đủ chín ngọt, mềm và dễ ăn trực tiếp.

Nghiên cứu trên tạp chí Rom J Diabetes Nutr Metab Dis cho thấy chiết xuất đu đủ giúp giảm lượng đường trong máu nhờ chứa vitamin C, chất xơ, flavonoid và saponin. Độ chín của quả ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ tăng đường huyết sau khi ăn.

Sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng giữa đu đủ xanh và đu đủ chín

Người mắc bệnh tiểu đường thường gặp khó khăn khi kiểm soát đường huyết sau ăn, nhất là với trái cây có lượng đường tự nhiên cao. Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hàm lượng dinh dưỡng trong 100g mỗi loại như sau:

Đu đủ xanh:

Năng lượng: 32 calo

Carbohydrate: 5,5g

Tổng lượng đường: 1,2g

Chất xơ: 2,6g

Vitamin C: 58mg

Chỉ số đường huyết: Thấp

Đu đủ chín:

Năng lượng: 43 calo

Carbohydrate: 10,8g

Tổng lượng đường: 7,8g

Chất xơ: 1,7g

Vitamin C: 61mg

Chỉ số đường huyết: Trung bình

Hàm lượng carbohydrate và đường

Đu đủ xanh có hàm lượng đường tự nhiên thấp và nhiều carbohydrate phức tạp, rất có lợi cho người bệnh tiểu đường. Đây là lựa chọn tốt cho những người tiền tiểu đường hoặc mắc tiểu đường loại 1 và loại 2. Tuy nhiên, nếu chưa từng ăn đu đủ sống, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia để sử dụng đúng cách.

Trong khi đó, đu đủ chín có hàm lượng fructose cao hơn, dễ dẫn đến tăng đường huyết đột ngột. Người bệnh cần điều chỉnh khẩu phần và tuân thủ hướng dẫn y tế, tránh tự ý thay đổi chế độ ăn mà không có chỉ định của bác sĩ.

Hàm lượng chất xơ và quá trình tiêu hóa

Đu đủ sống giàu chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa và giải phóng glucose chậm hơn. Đu đủ chín dù dễ tiêu hóa nhưng lại khiến đường huyết tăng nhanh do hàm lượng đường tự nhiên cao. Tiến sĩ Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa từ Harvard, Stanford và AIIMS, cảnh báo rằng thói quen ăn trái cây nhiều đường có thể âm thầm làm tăng nhu cầu insulin của cơ thể.

Chỉ số đường huyết (GI)

Chỉ số đường huyết là mức độ tăng đường trong máu sau khi ăn một loại thực phẩm. Đu đủ sống có chỉ số GI thấp, nhất là khi được nấu chín. Ngược lại, đu đủ chín có chỉ số GI ở mức trung bình. Đây là thông số quan trọng người bệnh cần lưu ý để quản lý bệnh hiệu quả.

Lợi ích của đu đủ sống trong kiểm soát đường huyết

Đu đủ sống chứa nhiều thành phần hỗ trợ ổn định đường huyết:

Hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện độ nhạy insulin.

Giảm hiện tượng đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn, hạn chế các biến chứng sức khỏe.

Dễ dàng chế biến thành các món rau xào, cà ri hoặc salad trong thực đơn hàng ngày.

Đu đủ chín có hại cho người tiểu đường không?

Đu đủ chín không gây hại nếu ăn đúng cách. Nó cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe lâu dài. Người bệnh nên ăn lượng nhỏ, kết hợp với protein hoặc chất béo để giảm tốc độ hấp thụ đường. Đặc biệt, cần tránh ăn đu đủ quá chín vì vị ngọt đậm sẽ làm tăng nhanh đường huyết.

Cách ăn đu đủ an toàn cho người tiểu đường

Sử dụng đu đủ sống trong các món nấu chín hoặc làm salad xào.

Kết hợp đu đủ sống với protein và chất béo để tối đa hóa lợi ích.

Chỉ nên ăn một bát nhỏ đu đủ chín sau bữa ăn.

Tránh tuyệt đối nước ép đu đủ đóng chai vì thường chứa thêm đường.

Ai nên cẩn trọng khi ăn đu đủ?

Theo nghiên cứu trên tạp chí Inflammopharmacology, một số nhóm đối tượng cần lưu ý:

Người đang sử dụng insulin: Cần tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng và thời điểm ăn.

Người có đường huyết không ổn định: Tránh ăn quá nhiều đu đủ chín một lúc.

Phụ nữ mang thai: Thận trọng với đu đủ sống vì có thể gây khó chịu cho dạ dày.

Tóm lại, đu đủ xanh là lựa chọn ưu việt hơn để kiểm soát đường huyết. Đu đủ chín vẫn có thể sử dụng thói quen nhưng cần kiểm soát chặt chẽ khẩu phần và cách chế biến.