Kháng insulin: Dấu hiệu nhận biết sớm và cách cải thiện hiệu quả 03/05/2026 08:15

Không có triệu chứng đột ngột nào báo hiệu sự xuất hiện bạn bị tình trạng kháng insulin. Thực tế, lượng đường trong máu vẫn có thể nằm trong phạm vi bình thường suốt thời gian dài. Tuy nhiên, lúc này cơ thể đã phải làm việc vất vả hơn mức cần thiết.

Insulin là hormone điều chỉnh đường huyết đồng thời đóng vai trò tích trữ chất béo. Khi nồng độ insulin duy trì ở mức cao, cơ thể có xu hướng giữ lại chất béo dễ dàng hơn.

Tiến sĩ Vrinda Agrawal, chuyên gia tư vấn Nội tiết tại Bệnh viện CARE, Banjara Hills, Hyderabad, đã giải thích về các triệu chứng kháng insulin thầm lặng này.

Cơ thể bù trừ âm thầm

Tiến sĩ Agrawal giải thích: "Vai trò chính của insulin là giúp glucose đi vào tế bào để tạo năng lượng. Khi cơ thể kháng insulin, bạn cần nhiều insulin hơn để đạt hiệu quả tương tự. Trong một thời gian, tuyến tụy sản xuất thêm insulin giúp lượng đường trong máu ổn định."

Tuy nhiên, cơ chế bù trừ này cũng có cái giá của nó. Nồng độ insulin cao kéo dài sẽ bắt đầu gây ảnh hưởng xấu đến các hệ thống khác trong cơ thể.

Cân nặng khó kiểm soát

"Một trong những dấu hiệu đầu tiên là tăng cân dần dần, thường tập trung ở vùng bụng. Điều này xảy ra ngay cả khi không có thay đổi lớn trong thói quen ăn uống. Việc giảm cân cũng trở nên khó khăn hơn trước," Tiến sĩ Agrawal nói thêm.

Năng lượng sụt giảm không rõ nguyên nhân

Nhiều người thường cảm thấy mệt mỏi sau bữa ăn hoặc sụt giảm năng lượng vào giữa buổi chiều. Cảm giác này thường mạnh hơn mức bình thường. Điều này liên quan trực tiếp đến cách cơ thể xử lý đường huyết. Ngay cả khi nồng độ glucose ở mức bình thường, sự dao động vẫn đủ để ảnh hưởng đến cảm giác của bạn.

Những thay đổi nhỏ trên da

Tiến sĩ Agrawal cho biết: "Làn da có thể phản ánh những gì đang xảy ra bên trong cơ thể. Một số người xuất hiện các vùng da sẫm màu, hơi dày tại cổ, nách hoặc khuỷu tay. Những thay đổi này gọi là chứng gai đen, liên quan đến nồng độ insulin cao."

Ngoài ra, các nốt ruồi nhỏ xuất hiện thường xuyên hơn trên da cũng là một dấu hiệu cần lưu ý.

Rối loạn hệ thống hormone

Từ góc độ nội tiết, tình trạng kháng insulin hiếm khi tồn tại đơn độc. Nó thường tương tác và gây ảnh hưởng đến các hệ thống hormone khác.

Tiến sĩ Agrawal nói thêm: "Đối với phụ nữ, điều này biểu hiện qua chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Nó cũng ảnh hưởng đến cholesterol, làm tăng triglyceride và giảm HDL."

Theo thời gian, sự kết hợp này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng.

Thói quen hằng ngày tác động tiêu cực

Giờ ăn không đều, khoảng cách giữa các bữa quá dài, thiếu ngủ và căng thẳng mãn tính đều ảnh hưởng đến độ nhạy insulin.

Tiến sĩ Agrawal cho biết: "Tiêu thụ tinh bột tinh chế, thực phẩm nhiều đường và lối sống ít vận động làm tăng gánh nặng cho cơ thể. Cơ thể phản ứng với cả thực phẩm và tần suất, hoàn cảnh ăn uống."

Thời điểm cần kiểm tra sức khỏe

Kháng insulin thường được nghi ngờ dựa trên các dấu hiệu chung thay vì một xét nghiệm đơn lẻ. Các manh mối gồm chỉ số đường huyết ở mức ranh giới, vòng eo tăng hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường. Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ kiểm tra thêm chỉ số insulin lúc đói hoặc thay đổi lipid máu.

Thay đổi nhỏ tạo nên tác động lớn

Tình trạng kháng insulin hoàn toàn có thể được cải thiện. Bạn nên ăn uống đúng giờ, cân bằng dinh dưỡng, bổ sung đủ protein và duy trì hoạt động thể chất. Việc quản lý giấc ngủ và căng thẳng cũng quan trọng tương tự. Phương pháp hiệu quả nhất là duy trì lối sống ổn định thay vì các biện pháp cực đoan.

Tiến sĩ Agrawal kết luận: "Kháng insulin phát triển dần dần và khó nhận biết. Việc nhận biết sớm cho phép thực hiện những thay đổi nhằm ngăn chặn bệnh lý rõ ràng hơn. Hiểu được tín hiệu từ cơ thể quan trọng hơn việc chỉ phản ứng lại với chẩn đoán”.