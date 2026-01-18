5 loại thực phẩm giúp đảo ngược tình trạng kháng insulin hiệu quả 18/01/2026 15:45

(PLO)- Để ngăn ngừa kháng insulin phát triển thành tiểu đường, chuyên gia khuyên bạn nên ưu tiên năm loại thực phẩm sau và đây là cách giúp cơ thể phục hồi độ nhạy insulin một cách tự nhiên.

Kháng insulin là gì?

Ăn nhiều rau lá xanh, hạt, ngũ cốc... giúp giảm nguy cơ tiểu đường. Ảnh: AI.

Kháng insulin là tình trạng rối loạn chuyển hóa khiến tế bào ngừng phản ứng đúng cách với insulin. Khi đó, dù lượng đường trong máu dồi dào, tế bào vẫn không hấp thụ được. Điều này khiến đường huyết duy trì ở mức cao thay vì chuyển hóa thành năng lượng.

Nếu không được điều trị, tình trạng kháng insulin này làm tăng nguy cơ tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2. Dù di truyền có vai trò nhất định, chế độ ăn uống vẫn là yếu tố then chốt. Việc ăn uống lành mạnh giúp khôi phục độ nhạy insulin và đảo ngược bệnh lý.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm giúp đảo ngược tình trạng kháng insulin bạn nên ăn thường xuyên.

Chuyên gia dinh dưỡng Deepali Sharma (Bệnh viện CK Birla) chia sẻ: "Ăn đúng giờ, tránh ăn khuya và duy trì khoảng cách giữa các bữa ăn sẽ giúp cải thiện độ nhạy insulin".

Các loại rau lá xanh

Theo chuyên gia, ăn nhiều rau lá xanh như rau bina, cỏ cà ri, cải xoăn giúp giảm nguy cơ tiểu đường. Bạn nên ăn chúng vào đầu bữa, trước khi ăn tinh bột. Cách này giúp kiểm soát kháng insulin và ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột ngột.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, kê là nguồn cung cấp chất xơ, magiê và polyphenol dồi dào. Các hợp chất này giúp cải thiện tín hiệu insulin và làm chậm quá trình hấp thụ glucose.

Việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt vào đầu ngày, đặc biệt là bữa sáng, mang lại hiệu quả tốt hơn. Lúc này, phản ứng trao đổi chất của cơ thể thường đạt mức tối ưu, giúp ổn định đường huyết suốt cả ngày.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt lanh, hạt chia rất giàu axit béo không bão hòa và chất xơ. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ các loại hạt này liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ tiểu đường loại 2.

Theo chuyên gia, ăn hạnh nhân vào giờ ăn nhẹ giúp giảm đáng kể cảm giác đói. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ duy trì nồng độ đường huyết ở mức ổn định.

Cá béo

Cá hồi, cá mòi, cá thu chứa nhiều axit béo omega-3. Hoạt chất này giúp giảm viêm mãn tính, vốn là yếu tố chính gây ra tình trạng kháng insulin.

Tuy nhiên, người đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc mắc bệnh thận mãn tính cần lưu ý. Nhóm đối tượng này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung cá béo vào thực đơn.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, quả jamun rất giàu chất chống oxy hóa. Chúng giúp giảm căng thẳng oxy hóa và cải thiện khả năng phản ứng của cơ thể với insulin. Bạn có thể dùng quả mọng trong bữa sáng hoặc làm món tráng miệng sau bữa ăn với khẩu phần vừa phải.