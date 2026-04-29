Cách uống bia an toàn cho người bệnh tiểu đường không lo tăng đường huyết 29/04/2026 15:52

(PLO)- Việc biết cách uống bia an toàn rất cần thiết để giữ lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh và tránh các biến chứng, đặc biệt ở người bị tiểu đường.

Người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể uống bia nhưng cần uống điều độ và chú ý đến lượng đường huyết.

Bia chứa carbohydrate và cồn, cả hai đều ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Bạn nên uống bia kèm với thức ăn và theo dõi sát các triệu chứng của cơ thể. Việc quản lý bệnh hiệu quả giúp bạn tự tin hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực.

Nhiều người tin rằng bị tiểu đường phải kiêng hoàn toàn đồ uống có cồn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thưởng thức bia nếu biết cách uống an toàn.

Thông tin dinh dưỡng của bia

Bia là nguồn cung cấp carbohydrate đáng kể nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết. Tùy loại, bia cũng chứa nhiều calo và có thể gây tăng cân. Gan ưu tiên loại bỏ rượu nên sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa carbohydrate.

Điều này dễ dẫn đến tình trạng hạ đường huyết. Uống rượu khi đang dùng thuốc điều trị tiểu đường cũng làm trầm trọng thêm tác dụng này. Bia là thức uống phổ biến trong nhiều dịp lễ hội và cả trong công thức nấu ăn.

Một khẩu phần bia tiêu chuẩn được tính là 355ml với nồng độ cồn 5%. Tại các nhà hàng, lượng bia thực tế có thể lớn hơn. Trung bình một lon bia 355ml chứa 150 calo, 13 gram carbohydrate và 14 gram cồn. Bia cũng chứa lượng nhỏ vitamin nhóm B, canxi và magiê. Vì chứa gần một khẩu phần tinh bột, bia cần được tính toán kỹ trong chế độ ăn.

Tác động của bia đến lượng đường trong máu

Khi mắc bệnh tiểu đường, cơ thể gặp khó khăn trong việc đưa đường vào máu để tế bào sử dụng. Điều này dẫn đến tình trạng tăng đường huyết, gây tổn thương các cơ quan. Khi uống rượu, gan bận rộn loại bỏ chất cồn nên chậm giải phóng đường vào máu, gây hạ đường huyết.

Các triệu chứng hạ đường huyết thường tương tự như khi bị say rượu. Bạn có thể cảm thấy chóng mặt, lú lẫn, buồn ngủ hoặc mất ý thức. Theo dõi lượng đường trong máu là việc làm khôn ngoan để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, bạn nên mang theo giấy tờ tùy thân ghi rõ mình bị tiểu đường phòng trường hợp khẩn cấp.

Lưu ý cho người bệnh tiểu đường

Bạn có thể uống bia an toàn nhưng vẫn tồn tại rủi ro. Hãy tự biết giới hạn của bản thân để hạn chế lượng tiêu thụ. Bạn nên báo cho người cùng uống biết về tình trạng bệnh của mình. Họ có thể giúp đỡ hoặc gọi cấp cứu nếu bạn có dấu hiệu bất thường.

Chuyên gia khuyên phụ nữ nên giới hạn một ly và nam giới là hai ly mỗi ngày. Một lon bia 355ml được coi là một ly tiêu chuẩn. Tuân thủ hướng dẫn này giúp việc tiêu thụ rượu nhìn chung an toàn với người tiểu đường.

Tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, gan và thận. Nếu định uống rượu, bạn hãy uống kèm với thức ăn thay vì để bụng đói. Đừng quên uống đủ nước lọc để giữ cho cơ thể không bị mất nước.