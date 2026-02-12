8 loại thực phẩm cho người tiểu đường giúp ổn định đường huyết 12/02/2026 15:26

(PLO)- Dưới đây là 8 loại thực phẩm giúp ổn định đường huyết khi tiêu thụ vào bữa sáng.

Người bệnh tiểu đường nên lựa chọn thực phẩm ăn sáng khôn ngoan để ổn định đường huyết tốt nhất.

Trứng là nguồn protein tuyệt vời cho bữa sáng với chỉ số GI gần như bằng không. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Trứng

Người bệnh tiểu đường nên chọn thực phẩm ăn sáng có chỉ số đường huyết (GI) từ 55 trở xuống. Những loại này không gây tăng đường huyết đột biến. Chỉ số GI giúp đo lường tốc độ và mức độ làm tăng đường trong máu của thực phẩm.

Trứng là nguồn protein tuyệt vời cho bữa sáng với chỉ số GI gần như bằng không. Bạn có thể tăng lợi ích của món trứng bằng cách thêm các thành phần phù hợp. Hãy thử chiên trứng với đậu, rau bina hoặc thêm vài lát bơ lên trứng chần. Dùng trứng luộc kèm một lát bánh mì nguyên cám cũng là lựa chọn tốt.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất giàu protein, canxi và thường được bổ sung vitamin D. Các loại sữa chua nguyên chất, không đường có chỉ số đường huyết thấp. Bạn có thể tự kiểm soát lượng đường bằng cách thêm quả mọng tươi, một nắm hạt hoặc chút quế tại nhà.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì chứa carbohydrate nhưng người bệnh tiểu đường không nhất thiết phải tránh hoàn toàn. Bánh mì nguyên cám giúp ổn định đường huyết, nhất là khi kết hợp cùng bơ hạt, bơ trái hoặc phô mai tươi. Hãy ưu tiên loại chứa ngũ cốc nguyên hạt như quinoa, lúa mạch và có ít nhất 2,5 gam chất xơ mỗi khẩu phần.

Yến mạch kiểu truyền thống

Yến mạch cán dẹt là ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bạn có thể dùng nóng hoặc lạnh tùy ý. Để giữ đường huyết ổn định, hãy kết hợp yến mạch với thực phẩm giàu chất béo lành mạnh và protein như trứng, bơ hoặc các loại hạt.

Đậu phụ

Đậu phụ có chỉ số đường huyết thấp, giàu protein và canxi. Đây là sự thay thế tuyệt vời cho trứng trong món trứng tráng chay khi kết hợp với nấm và ớt chuông. Bạn cũng có thể xay đậu phụ non vào sinh tố để có bữa sáng sánh mịn, đủ chất.

Bánh pudding hạt chia

Hạt chia tuy nhỏ nhưng giàu protein, chất xơ và không làm tăng đường huyết. Bạn có thể rắc hạt chia lên sữa chua, yến mạch hoặc bánh mì nướng. Trộn 2 muỗng hạt chia vào nửa cốc sữa ít tinh bột rồi để lạnh 30 phút sẽ tạo nên món pudding ngon miệng cho người bệnh.

Phô mai tươi

Phô mai tươi (cottage cheese) giàu protein và có chỉ số đường huyết thấp. Tốt nhất nên chọn loại nguyên chất không thêm trái cây để tự kiểm soát lượng đường tại nhà. Bạn có thể ăn kèm trái cây tươi hoặc trộn với thảo mộc để làm món mặn.

Ngũ cốc cám lúa mì

Cám lúa mì giàu chất xơ, folate cùng vitamin B6 và E. Đây là cách tuyệt vời để thưởng thức bát ngũ cốc truyền thống mà không lo ngại về đường huyết. Để giữ chỉ số GI thấp, bạn nên dùng kèm các loại sữa ít tinh bột như sữa hạnh nhân.

Cách chọn thực phẩm ăn sáng phù hợp

Chỉ số GI cho biết tốc độ tăng đường huyết sau khi ăn. Thực phẩm càng nhiều carbohydrate thì chỉ số GI thường càng cao. Khi lựa chọn, bạn nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt để cơ thể tiêu hóa chậm và no lâu hơn.

Các thực phẩm thực vật như đậu, hạt, rau củ và trái cây nguyên quả thường có GI thấp tự nhiên. Việc tự nấu ăn tại nhà giúp bạn kiểm soát tốt lượng đường và tinh bột nạp vào cơ thể.