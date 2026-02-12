Thời điểm ăn sáng tốt nhất giúp ổn định đường huyết và sống thọ hơn 12/02/2026 09:02

(PLO)- Ăn sáng muộn có thể liên quan đến sức khỏe kém và tuổi thọ ngắn hơn.

Việc ăn uống đúng giờ rất quan trọng để duy trì cân nặng khỏe mạnh và lượng đường trong máu ổn định.

Những người ăn sáng muộn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Ảnh: Ai

Tại sao thời điểm ăn sáng lại quan trọng

Nghiên cứu về thời điểm ăn sáng trên 2.945 người lớn tuổi tại Vương quốc Anh cho thấy kết quả đáng chú ý. Những người ăn sáng muộn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Cứ mỗi giờ ăn sáng bị trì hoãn, nguy cơ tử vong tăng từ 8% đến 11%.

Yếu tố di truyền, khó khăn khi chuẩn bị bữa ăn, bệnh tật hoặc giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến thời gian ăn. Tuy nhiên, ăn sáng muộn là dấu hiệu để xác định những người lớn tuổi có nguy cơ về sức khỏe.

Ông Robert Mankowski, Phó giáo sư y học tại Đại học Alabama, nói: "Chúng ta chưa thể khẳng định ăn sáng muộn là kết quả hay nguyên nhân của những hậu quả bất lợi khi về già".

Vì sao ăn sáng sớm lại tốt hơn

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn trong vòng một hoặc hai giờ sau khi thức dậy. Điều này giúp phá vỡ trạng thái nhịn ăn qua đêm và cung cấp dưỡng chất cho cả ngày.

Ông Angel Planells, chuyên gia dinh dưỡng tại Seattle, cho biết: "Ăn sớm giúp tạo tiền đề cho chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng trao đổi chất tốt hơn".

Việc này giúp ổn định lượng đường trong máu và khởi động quá trình trao đổi chất. Đồng thời, ăn sáng sớm điều chỉnh việc ăn uống phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.

Nghiên cứu chỉ ra ăn sáng sớm giúp cải thiện lượng đường trong máu. Nó cũng tăng cường phản ứng peptide giống glucagon-1 (GLP-1) sau khi ăn. Đây là hormone giúp điều chỉnh sự thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát đường huyết.

Duy trì lịch trình ăn uống nhất quán

Khi cân nhắc thời điểm ăn sáng, việc duy trì lịch trình nhất quán là điều then chốt. Ăn sáng gần lúc thức dậy sẽ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng và no bụng hơn.

Ông Matthew Landry, chuyên gia dinh dưỡng tại UC Irvine, nói: "Ăn sáng vào cùng một thời điểm mỗi ngày giúp báo hiệu cho đồng hồ sinh học. Đó là lý do giúp kiểm soát đường huyết và mức năng lượng tốt hơn".

Việc ăn sáng đúng giờ cố định còn liên quan đến việc giảm cân hiệu quả. Ngược lại, nhịp sinh học bị rối loạn có thể dẫn đến buồn ngủ, mất tập trung, tiểu đường và các vấn đề huyết áp.

Lời khuyên cho người khó ăn sáng sớm

Ăn sớm trong vòng hai giờ sau khi thức dậy mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Nếu bạn khó ăn ngay lập tức, hãy dành khoảng 60 đến 90 phút để cơ thể tỉnh táo hơn.

Bà Beth Goodridge, chuyên gia dinh dưỡng tại California, cho biết: "Việc không ăn sáng có thể khiến bạn bù lại lượng calo thiếu hụt sau đó bằng khẩu phần lớn hơn".

Để thành công, bạn nên lên kế hoạch trước. Hãy chuẩn bị yến mạch ngâm qua đêm, bánh mì nướng bơ đậu phộng hoặc luộc sẵn trứng. Những lựa chọn này giúp bạn có bữa sáng nhanh chóng và dễ dàng.