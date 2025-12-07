Những món ăn không nên dùng chung với cà phê buổi sáng 07/12/2025 07:45

(PLO)- Mặc dù việc thưởng thức một bữa sáng bổ dưỡng với tách cà phê là thói quen phổ biến, nhưng các chuyên gia khuyên bạn nên tránh một số món ăn đi kèm để hạn chế tác dụng phụ tiêu hóa hoặc các vấn đề hấp thụ chất dinh dưỡng.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm nên cân nhắc khi dùng chung với cà phê

Thực phẩm chiên rán không nên ăn khi đang uống cà phê. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trái cây họ cam quýt

Cà phê và trái cây họ cam quýt đều có tính axit, vì vậy việc kết hợp hai loại thực phẩm này có thể gây ra các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa. Điều này đặc biệt đúng với những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Khi kết hợp các thực phẩm có tính axit như cà phê và cam quýt với nhau, tình trạng kích ứng dạ dày có thể trở nên trầm trọng hơn, gây ra các triệu chứng như: Trào ngược axit, buồn nôn, ợ nóng, khó tiêu.

Thực phẩm chiên rán

Các chuyên gia dinh dưỡng xác định thực phẩm chiên rán không phải là lựa chọn lành mạnh do hàm lượng chất béo và natri cao. Việc ăn loại thực phẩm này cùng với cà phê có thể gây ra nhiều biến chứng hơn.

Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể dẫn đến nguy cơ rối loạn lipid máu (lượng chất béo trong máu cao). Uống hơn ba tách cà phê mỗi ngày có thể làm tăng mức cholesterol LDL ("xấu") và giảm mức cholesterol HDL ("tốt"). Việc ăn đồ chiên cùng với uống cà phê sẽ làm tăng thêm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tim mạch.

Sữa

Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng việc thêm sữa vào cà phê có thể không phải là lựa chọn tối ưu. Mặc dù sữa rất giàu canxi, một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng này của cơ thể.

Hơn nữa, lượng canxi không được cơ thể hấp thụ sẽ bị bài tiết qua đường nước tiểu, điều này có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề như sỏi thận hoặc loãng xương.

Thực phẩm giàu natri

Mặc dù uống tới ba tách cà phê mỗi ngày có thể không ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tăng huyết áp do hàm lượng caffeine cao.

Ăn thực phẩm giàu natri (nhiều muối) cùng với cà phê không phải là sự kết hợp tốt cho huyết áp, đặc biệt là đối với những người đã mắc hoặc có nguy cơ cao huyết áp. Các chuyên gia khuyên nên hạn chế lượng natri nạp vào cơ thể ở mức dưới 2.300 mg mỗi ngày.

Thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men (như kim chi, dưa cải bắp, miso, tempeh) trải qua phương pháp bảo quản sử dụng vi khuẩn sống và nấm men để hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Dù chúng có lợi cho tiêu hóa và miễn dịch, nhưng việc tiêu thụ cùng lúc với cà phê có thể gây tác dụng ngược.

Do tính axit cao trong cả hai loại thực phẩm này, hệ tiêu hóa có thể phản ứng với các tác dụng phụ như đầy hơi, chướng bụng và đau bụng. Điều này dễ xảy ra hơn nếu bạn chưa quen với việc ăn thực phẩm lên men kèm cà phê.