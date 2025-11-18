Vì sao 7 món ăn sáng này lại giúp U40 tỉnh táo tốt hơn một ly cà phê? 18/11/2025 08:11

(PLO)- Ăn sáng lành mạnh là rất quan trọng, đặc biệt khi sau 40 tuổi, cà phê chỉ mang lại sự tỉnh táo nhất thời, không cung cấp năng lượng ổn định cho cả ngày.

Dưới đây là 7 món ăn sáng giúp tăng cường năng lượng tốt hơn cà phê sau tuổi 40, theo gợi ý của chuyên gia dinh dưỡng.

Yến mạch với bơ hạt và quả mọng là bữa sáng đầu tiên mà chuyên gia khuyên dùng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Yến mạch với bơ hạt và quả mọng

Yến mạch với bơ hạt và quả mọng là bữa sáng đầu tiên mà chuyên gia khuyên dùng. Theo chuyên gia, sự kết hợp của carbohydrate phức hợp, chất béo lành mạnh và chất xơ giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định trong nhiều giờ. Bạn nên coi yến mạch như một nguồn năng lượng giải phóng chậm – bạn sẽ tập trung mà không bị ảnh hưởng bởi caffeine.

Trứng

Trứng là một bữa sáng đơn giản nhưng lại mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trứng giàu protein và vitamin B, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Trứng cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho cơ bắp và não bộ của bạn sau tuổi 40.

Sữa chua Hy Lạp với trái cây và hạt

Một bữa sáng tuyệt vời và dễ làm khác là sữa chua Hy Lạp với trái cây và hạt. Theo chuyên gia, protein và men vi sinh hỗ trợ cả sức khỏe đường ruột và quá trình chuyển hóa năng lượng. Một ly sữa chua với hạt mang lại cho bạn sức bền thực sự, mạnh mẽ hơn nhiều so với một ly latte.

Bánh mì nướng nguyên cám với bơ và cá hồi hun khói

Bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với bơ và cá hồi hun khói là một bữa sáng sang trọng giúp bạn tỉnh táo suốt nhiều giờ. Theo chuyên gia dinh dưỡng, món ăn này cung cấp carbohydrate phức hợp, chất béo tốt cho tim mạch và omega-3 giúp duy trì sự tập trung. Sự kết hợp này giúp não bộ minh mẫn và năng lượng ổn định suốt buổi sáng.

Sinh tố với bột protein, rau bina và chuối

Nếu bạn không có nhiều thời gian vào buổi sáng, hãy xay sinh tố với bột protein, rau bina và chuối. Theo chuyên gia dinh dưỡng, sinh tố tiêu hóa nhanh nhưng vẫn giàu dinh dưỡng và chất điện giải. Một ly sinh tố xanh sẽ cung cấp năng lượng cho bạn từ trong ra ngoài mà không gây cảm giác bồn chồn do caffeine.

Phô mai tươi (Cottage cheese) với dứa hoặc đào

Phô mai tươi với dứa hoặc đào là một lựa chọn giàu protein, canxi, giúp bạn no bụng mà không làm tăng lượng đường trong máu. Theo chuyên gia dinh dưỡng, phô mai tươi mang đến cho bạn một khởi đầu béo ngậy, giàu protein, giúp bạn tràn đầy năng lượng cho buổi sáng tốt hơn cả cà phê.

Bát ăn sáng Quinoa với hạnh nhân và quả mọng

Gợi ý cuối cùng của chuyên gia dinh dưỡng là một bát Quinoa ăn sáng với hạnh nhân và quả mọng. Protein và chất xơ từ thực vật giúp giải phóng năng lượng chậm và đều đặn. Hạt diêm mạch không chỉ dành cho bữa trưa – carb và protein ổn định mà nó còn giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.