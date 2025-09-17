Lý do ăn sáng muộn cũng gây nguy hiểm cho cơ thể 17/09/2025 07:59

Nhiều người trong chúng ta có thói quen bỏ bữa sáng hoặc ăn muộn hơn vào buổi sáng, có thể do lịch trình bận rộn, thức khuya hoặc đơn giản là không cảm thấy đói. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu việc trì hoãn đó gây hại nhiều hơn bạn nghĩ.

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Manchester (Anh) cho biết, những người ăn sáng sớm hơn có tỷ lệ sống sót cao hơn đáng kể. Những người ăn sớm có tỷ lệ sống sót sau 10 năm là gần 90%, trong khi những người ăn sáng muộn thì con số đó giảm xuống còn khoảng 87%. Cụ thể hơn, cứ mỗi giờ bạn trì hoãn bữa sáng, nguy cơ tử vong của bạn sẽ tăng từ 8-11%.

Video: PHƯƠNG MINH

Tất cả là do đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, hay còn gọi là nhịp sinh học. Hệ thống tự nhiên này điều chỉnh giấc ngủ, sản xuất hormone và quá trình trao đổi chất. Ăn sáng muộn có thể làm rối loạn nhịp sinh học này, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cách cơ thể xử lý chất dinh dưỡng, lưu trữ năng lượng và điều chỉnh sự thèm ăn.

Nói một cách đơn giản, việc bắt đầu ăn sáng muộn trong ngày có thể khiến cơ thể bị bối rối, làm cho nó kém hiệu quả hơn trong việc xử lý thức ăn và dễ mắc các vấn đề như mất cân bằng đường huyết, viêm nhiễm, và thậm chí là bệnh tim.

Nghiên cứu ghi nhận rằng những người có xu hướng ăn sáng muộn thường có các vấn đề sức khỏe khác. Điều này bao gồm các bệnh mãn tính, chất lượng giấc ngủ kém, mệt mỏi, lo lắng, và thậm chí là trầm cảm. Thói quen ngủ muộn, phổ biến ở những "cú đêm" cũng góp phần làm cho việc ăn sáng bị trì hoãn. Trong một số trường hợp, việc ăn sáng muộn là một triệu chứng của các vấn đề sức khỏe hoặc giấc ngủ sâu hơn.