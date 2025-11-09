5 sai lầm khi ăn sáng sau tuổi 40 làm chậm trao đổi chất, tăng cân không kiểm soát 09/11/2025 10:03

(PLO)- Chuyên gia Sarah Garone người Mỹ tiết lộ những thói quen ăn sáng âm thầm gây tăng cân và làm suy giảm trao đổi chất sau tuổi 40.

Thói quen ăn sáng của bạn có đang cản trở việc giảm cân không? Dưới đây là năm sai lầm về bữa sáng có thể đang phá hoại chế độ ăn uống lành mạnh và thể hình của bạn.

Chuyên gia cảnh báo rằng bạn không nên bỏ qua khẩu phần ăn khi nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo tuổi tác. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Không kiểm soát khẩu phần

Chuyên gia cảnh báo rằng bạn không nên bỏ qua khẩu phần ăn khi nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo tuổi tác.

"Cũng như bất kỳ bữa ăn nào khác, kiểm soát khẩu phần ăn là chìa khóa cho bữa sáng", chuyên gia chia sẻ. "Hãy sử dụng khẩu phần ăn được in sẵn làm hướng dẫn. Thay vì ước lượng bằng mắt, hãy cân nhắc việc đong đếm lượng thức ăn cụ thể cho bữa sáng bằng cốc đong hoặc các dụng cụ khác".

Lạm dụng đường bổ sung

Bữa sáng có lẽ là bữa ăn chứa nhiều đường nhất mà người Mỹ ăn, với bánh ngọt, ngũ cốc ăn sáng và các loại đồ ngọt khác đều là lựa chọn phổ biến.

Tuy nhiên, đường đơn trong những thực phẩm này không thực sự tạo cảm giác no. Chúng được tiêu hóa nhanh chóng, khiến bạn nhanh chóng nạp năng lượng. Nhưng sau đó, bạn có thể thấy đói vào giữa buổi sáng. Để có một bữa sáng no bụng cho đến bữa trưa, hãy thay thế các món ăn nhiều đường bằng các món ăn giàu chất xơ và protein.

Tiết kiệm protein

Mặc dù trào lưu protein hiện nay có thể hơi bị thổi phồng, nhưng điều đó không phủ nhận tác dụng tạo cảm giác no của chất dinh dưỡng đa lượng này.

Mặc dù không phải ai cũng cần một lượng lớn protein ngay từ sáng sớm, nhưng một bữa sáng giàu protein có thể giúp bạn kiềm chế cơn thèm ăn. Vào bữa ăn đầu tiên trong ngày, hãy thử bổ sung một nguồn protein nạc, chẳng hạn như bơ hạt, trứng, đậu hoặc xúc xích gia cầm.

Không ăn đủ chất xơ

Chất xơ là chất dinh dưỡng chính giúp bạn no lâu (và cuối cùng là ngăn ngừa tăng cân). Ăn nhiều chất xơ hơn vào bữa sáng có thể tạo ra cảm giác no suốt cả ngày.

Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy những người ăn sáng nhiều chất xơ có xu hướng ăn tối giàu dinh dưỡng hơn.

Tuy nhiên, những lựa chọn như ngũ cốc tinh chế hoặc bánh ngọt sẽ không cung cấp đủ chất xơ. Thay vào đó, hãy chọn những thực phẩm giàu chất xơ như yến mạch, trứng tráng rau củ.

Bỏ bữa sáng

Theo chuyên gia, mặc dù giảm cân về cơ bản là sự cân bằng giữa lượng calo nạp vào và lượng calo tiêu thụ, nhưng bỏ bữa sáng chưa chắc đã là một ý tưởng hay.

Theo nghiên cứu năm 2025, việc không ăn sáng sẽ làm gián đoạn quá trình trao đổi chất, làm suy yếu hệ vi sinh vật đường ruột và làm tăng nguy cơ béo phì. Vì vậy, hãy cứ ăn sáng! Chỉ cần đảm bảo bữa ăn đầu tiên của bạn được chia khẩu phần hợp lý, và cố gắng bổ sung nguồn chất xơ, protein và chất béo.