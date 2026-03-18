Cơn sốt uống nước nóng: Thói quen y học phương Đông cổ xưa xâm chiếm mạng xã hội 18/03/2026 13:00

(PLO)-Sau những trào lưu như soda thực vật cho đường ruột hay cocktail ngủ ngon, cộng đồng chăm sóc sức khỏe trực tuyến hiện đang quay trở lại với một thức uống cực kỳ đơn giản nhưng đầy bất ngờ là nước nóng.

Đây là một phần của hiện tượng lan tỏa mạnh mẽ các phương pháp y học cổ truyền phương Đông trên mạng xã hội năm 2026.

Nhiều người dùng khẳng định việc uống một cốc nước ấm hoặc nóng vào buổi sáng trước khi ăn giúp cải thiện tiêu hóa, làm bụng phẳng hơn, giảm đầy hơi và thậm chí là hỗ trợ giải độc cơ thể.

Để hiểu rõ thực hư, các chuyên gia y tế đã đưa ra những phân tích dựa trên góc độ khoa học và sinh lý học.

Cú hích cho hệ tiêu hóa

Trong hàng ngàn năm, y học cổ truyền Trung Hoa và Ayurveda (Ấn Độ) đã khuyến khích uống nước ấm để giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động tối ưu. Theo chuyên gia Jeff Gould từ Đại học Johns Hopkins, quan niệm này cho rằng đồ uống lạnh làm suy giảm quá trình tiêu hóa, dẫn đến khó chịu và đầy bụng.

Dù các nghiên cứu khoa học chuyên sâu còn hạn chế, một nghiên cứu năm 2016 chỉ ra rằng bệnh nhân sau phẫu thuật túi mật uống nước ấm sẽ trung tiện (đẩy khí ra ngoài) sớm hơn.

Bác sĩ Lisa Ganjhu từ NYU Langone giải thích rằng bất kỳ thứ gì bạn nạp vào cơ thể buổi sáng dù ở nhiệt độ nào cũng kích hoạt các làn sóng co bóp cơ học trong hệ tiêu hóa, gửi đi thông điệp đã đến lúc thức dậy và vận động rồi.

Các chuyên gia khẳng định nước không trực tiếp loại bỏ độc tố; nhiệm vụ đó thuộc về gan và thận. Tuy nhiên, nước giúp các cơ quan này vận hành trơn tru hơn.

Việc giảm cân tức thì sau khi uống nước nóng thường chỉ là do cơ thể vừa được giải phóng chất thải và khí dư, giúp bạn cảm thấy nhẹ bụng hơn. Nhưng nếu nước ấm thay thế cho các đồ uống có đường và nhiều calo, nó chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả giảm cân bền vững. Việc cấp nước đầy đủ giúp giảm tình trạng khô da, khiến da trông căng mịn hơn.

Sự bù nước

Các bác sĩ đồng ý rằng lợi ích lớn nhất của trào lưu này chính là sự bù nước.

Sau một đêm dài, cơ thể thường rơi vào trạng thái mất nước nhẹ gây ra đau đầu, mệt mỏi hoặc cảm giác đói giả. Việc bắt đầu ngày mới bằng một ly nước giúp làm mềm chất thải, giảm đầy hơi và cải thiện tinh thần rõ rệt.

Dù nước nóng có thể mang lại cảm giác thư giãn và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn với một số người, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là việc cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày. Như bác sĩ Folasade May (UCLA) nhận định: "Trào lưu này chỉ đang chứng minh một sự thật hiển nhiên nước cực kỳ tốt cho bạn ở mọi khía cạnh".