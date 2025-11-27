Sau 40 tuổi, ăn gì vào buổi sáng để khỏe hơn uống cà phê? 27/11/2025 08:11

(PLO)- Cà phê có thể mang lại sự tỉnh táo cần thiết vào buổi sáng nhưng không giúp tăng cường năng lượng suốt cả ngày. Bữa ăn sáng lành mạnh rất quan trọng, giúp duy trì năng lượng, đặc biệt khi bạn đã có tuổi.

Trứng là một bữa sáng đơn giản nhưng lại mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Theo Thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng thể thao Tara Collingwood: "Cà phê giúp bạn tỉnh táo nhưng thức ăn mới cung cấp năng lượng. Sau 40 tuổi, cơ thể bạn hoạt động tốt nhất nhờ năng lượng thực sự từ protein và chất xơ, không nên phụ thuộc vào caffeine".

Dưới đây là 7 món ăn sáng giúp tăng cường năng lượng tốt hơn cà phê sau 40 tuổi.

Yến mạch với bơ hạt và quả mọng

Đây là bữa sáng đầu tiên mà chuyên gia khuyên dùng. "Sự kết hợp của carbohydrate phức hợp, chất béo lành mạnh và chất xơ giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định trong nhiều giờ", bà Collingwood nói.

Bạn hãy coi yến mạch như một nguồn năng lượng giải phóng chậm, giúp tập trung mà không bị ảnh hưởng bởi caffeine.

Trứng

Trứng là món ăn sáng đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thực phẩm này giàu protein và vitamin B, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Trứng còn cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho cơ bắp và não bộ.

Sữa chua Hy Lạp với trái cây và hạt

Một bữa sáng tuyệt vời và dễ làm khác là sữa chua Hy Lạp kết hợp trái cây, hạt. Loại sữa chua này giàu protein và men vi sinh, hỗ trợ sức khỏe đường ruột cũng như quá trình chuyển hóa năng lượng. Một ly sữa chua mang lại sức bền thực sự, mạnh mẽ hơn nhiều so với một ly latte.

Bánh mì nướng nguyên cám với bơ và cá hồi hun khói

Bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với bơ và cá hồi hun khói là bữa sáng "sang trọng" giúp tỉnh táo suốt nhiều giờ. Món ăn này cung cấp carbohydrate phức hợp, chất béo tốt cho tim mạch và omega-3. Sự kết hợp này giúp não bộ minh mẫn và năng lượng ổn định suốt buổi sáng.

Sinh tố với bột protein, rau bina và chuối

Nếu không có nhiều thời gian, bạn hãy xay sinh tố với bột protein, rau bina và chuối. Món ăn này giúp tiêu hóa nhanh nhưng vẫn giàu dinh dưỡng và chất điện giải. Một ly sinh tố xanh sẽ cung cấp năng lượng từ bên trong mà không gây cảm giác bồn chồn do caffeine.

Phô mai tươi với dứa hoặc đào

Phô mai tươi (Cottage cheese) ăn kèm dứa hoặc đào là lựa chọn giàu protein, canxi, giúp no bụng mà không làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, món này giúp bạn tràn đầy năng lượng cho buổi sáng tốt hơn cả cà phê.

Hạt diêm mạch với hạnh nhân và quả mọng

Một bát hạt diêm mạch (Quinoa) với hạnh nhân và quả mọng cũng là lựa chọn tuyệt vời. Món ăn này giàu protein, chất xơ từ thực vật giúp giải phóng năng lượng chậm và đều đặn.

Diêm mạch không chỉ dành cho bữa trưa. Carb và protein ổn định của loại hạt này giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.