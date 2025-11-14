7 sai lầm khi uống cà phê gây hại gan được chuyên gia khuyến cáo 14/11/2025 18:28

Cà phê được công nhận là thức uống có lợi cho gan nếu được tiêu thụ một cách khoa học. Thế nhưng, nhiều người lại vô tình mắc phải những sai lầm phổ biến khi thưởng thức cà phê hằng ngày, khiến lợi ích biến thành hiểm họa, âm thầm tàn phá hệ đường ruột và lá gan của chính mình.

Cà phê khi bụng đói ảnh hưởng sức khỏe. Ảnh: AI.

Một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa uy tín đã lên tiếng cảnh báo về bảy thói quen tai hại này. Các thói quen từ việc uống cà phê khi bụng đói hoặc vào ban đêm, đến việc lạm dụng caffeine để chống lại sự mệt mỏi, có thể âm thầm gây tổn hại sức khỏe đường ruột và gan của bạn theo thời gian.

Dưới đây là 7 thói quen uống cà phê bạn cần tránh vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người dùng.

Cà phê khi bụng đói

Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc uống cà phê khi bụng đói kích thích tăng tiết axit dạ dày, dễ dẫn đến các triệu chứng như trào ngược axit, buồn nôn và thậm chí là viêm loét dạ dày nếu thói quen này lặp lại thường xuyên.

Đường, kem và xi-rô

Chuyên gia giải thích, các loại cà phê có hương vị thường chứa lượng calo rỗng không lành mạnh, với khoảng 30 đến 50 gram đường. Chính lượng đường và calo dư thừa này là tác nhân trực tiếp gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, thậm chí là bệnh tiểu đường.

Hơn 4 tách cà phê mỗi ngày

Nếu bạn tiêu thụ quá 400 miligam caffeine, tương đương khoảng bốn tách cà phê trở lên, có thể dẫn đến sự tăng đột biến hormone cortisol. Tình trạng này gây kích thích đường ruột, hồi hộp và lo lắng kéo dài.

Cà phê đêm khuya

Thời gian bán hủy (thời gian để một nửa lượng caffeine được đào thải khỏi cơ thể) là khoảng từ 5 đến 6 giờ. Thưởng thức cà phê vào buổi tối muộn sẽ làm gián đoạn giấc ngủ sâu, từ đó làm suy yếu quá trình tự phục hồi của gan.

Che giấu sự mệt mỏi bằng cà phê

Nhiều người thường dùng cà phê để kích thích năng lượng và chống lại sự mệt mỏi do thiếu ngủ. Việc lạm dụng caffeine thay vì tìm cách điều trị chứng mất ngủ sẽ chỉ khiến tình trạng kiệt sức, lú lẫn và căng thẳng đường ruột ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

Chất tạo ngọt nhân tạo

Các chất tạo ngọt nhân tạo như sucralose và aspartame thường được quảng cáo là "không calo". Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo điều này không đồng nghĩa với việc chúng hoàn toàn vô hại. Trên thực tế, chúng có khả năng gây rối loạn nghiêm trọng hệ vi sinh vật đường ruột của bạn.

Rang nhẹ không dịu hơn

Chuyên gia dinh dưỡng đã bác bỏ quan niệm phổ biến cho rằng cà phê rang nhạt sẽ "dịu" hơn với dạ dày. Tuy nhiên, cà phê rang đậm thực tế có hàm lượng axit thấp hơn và thường dễ dung nạp hơn đối với những người mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD).