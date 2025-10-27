Thời điểm uống cà phê: Buổi sáng, chiều có thực sự quan trọng? 27/10/2025 08:27

Uống cà phê vào buổi sáng có thể khiến bạn cảm thấy khác so với uống vào buổi chiều hoặc buổi tối. Điều quan trọng là phải nhận thức được những thay đổi này và cách chúng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng, sự chú ý, thể lực và chất lượng cuộc sống của bạn.

Thời điểm uống cà phê giúp tỉnh táo và tập trung

Nhiều người uống cà phê vào buổi sáng, trước, trong hoặc sau bữa ăn đầu tiên. Caffeine trong cà phê có thể giúp bạn tỉnh táo, tập trung và chú ý trong vài giờ.

Khi ngày trôi qua, tác dụng của cà phê buổi sáng bắt đầu mất dần. Một tách cà phê nữa vào cuối ngày có thể giúp bạn tập trung, nhưng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Một tách cà phê 12 ounce (oz) có từ 113 đến 247 miligam (mg) caffeine. Cà phê không chứa caffeine có hàm lượng caffeine thấp hơn, trong khi một số đồ uống cà phê, chẳng hạn như espresso, có nồng độ caffeine cao hơn.

Thời điểm uống cà phê và giấc ngủ

Các quá trình sinh học giúp bạn tỉnh táo khi uống cà phê cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ nhiều hơn so với uống cà phê buổi sáng. Tuy nhiên, một số người vẫn khó ngủ ngay cả khi chỉ uống một tách cà phê vào buổi sáng.

Các triệu chứng rối loạn giấc ngủ do cà phê có thể bao gồm như không thể ngủ hoặc ngủ không sâu, thức dậy để đi vệ sinh vào ban đêm, đau dạ dày, ợ nóng, mệt mỏi vào ban ngày…

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy cân nhắc xem liệu nó có liên quan đến thời điểm uống cà phê hay không.

Trước khi tập thể dục để tăng hiệu suất

Đối với một số người, cà phê có thể cải thiện tốc độ tập luyện, sức bền và hiệu suất thể thao. Họ có thể sử dụng caffeine trước khi tập luyện hoặc hoạt động thể thao.

Uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối để tăng cường thể lực có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tuy nhiên, đối với một số vận động viên, uống cà phê vào buổi chiều có thể giúp cải thiện hiệu suất mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ca đêm

Nếu bạn làm ca đêm hoặc thay đổi giờ làm việc, bạn có thể uống cà phê để tỉnh táo và minh mẫn trong khi làm việc. Mặc dù cà phê có ích, nhưng bạn cũng cần lắng nghe cơ thể và uống cà phê đúng thời điểm để có thể ngủ khi cần, chẳng hạn như vào buổi sáng hoặc vào ban ngày khi bạn nghỉ làm.

Có hoặc không có thức ăn

Cho dù bạn uống cà phê vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối, tác dụng của nó có thể khác nhau tùy thuộc vào việc bạn uống cà phê khi đói hay không. Đối với một số người, uống cà phê khi bụng đói có thể gây khó chịu ở bụng, tiêu chảy hoặc ợ nóng.

Việc có thức ăn trong dạ dày có thể làm chậm quá trình hấp thụ và kéo dài tác dụng của cà phê, khiến tác dụng nhẹ hơn và kéo dài hơn so với việc uống cà phê khi bụng đói.

Cai cà phê và tác dụng phụ

Bỏ cà phê sau khi bạn đã quen với nó có thể gây ra các triệu chứng cai caffeine, như bồn chồn, đau đầu, thay đổi tâm trạng, táo bón và mệt mỏi.

Tác dụng phụ của cà phê có thể bao gồm tiêu chảy, đau dạ dày, cảm thấy bồn chồn hoặc giật mình, đau đầu…