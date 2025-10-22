Cà phê có thể cải thiện cảm xúc, nếu bạn biết chọn đúng giờ uống 22/10/2025 11:24

(PLO)- Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê còn là “liều thuốc tinh thần” giúp bạn vui vẻ hơn, đặc biệt nếu bạn biết chọn đúng thời điểm để thưởng thức.

Podcast:

Podcast: Cà phê có thể cải thiện cảm xúc, nếu bạn biết chọn đúng giờ uống

Theo The Times of India, một nghiên cứu mới đây hé lộ thời điểm bạn thưởng thức tách cà phê có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc trong ngày. Theo các nhà khoa học, caffeine giúp ngăn chặn hoạt động của thụ thể adenosine, yếu tố khiến cơ thể mệt mỏi, từ đó mang lại cảm giác tỉnh táo và hưng phấn. Hiệu quả này đặc biệt rõ rệt vào buổi sáng, khi cơ thể bắt đầu “khởi động” cho một ngày mới.

Cà phê: đồ uống giúp nâng cao tinh thần nếu dùng đúng cách

Với hàng triệu người trên thế giới, cà phê không chỉ là thức uống yêu thích mà còn là “liều doping tinh thần” mỗi sáng. Một tách cà phê đậm đà có thể khơi dậy năng lượng, xua tan cảm giác mệt mỏi và khiến mọi chuyện trở nên dễ chịu hơn. Nhưng liệu thời điểm uống cà phê có ảnh hưởng đến hiệu quả cải thiện tâm trạng?

Theo nghiên cứu của Đại học Bielefeld (Đức) và Đại học Warwick (Anh), được đăng tải trên tạp chí Nature, câu trả lời là có. Các nhà khoa học đã theo dõi 236 người trẻ trong vòng 4 tuần, yêu cầu họ ghi nhận tâm trạng và thời điểm uống đồ uống chứa caffeine trong ngày. Kết quả cho thấy, những người uống cà phê vào buổi sáng thường có tâm trạng tích cực hơn rõ rệt so với những thời điểm khác.

Tác dụng của caffeine: Buổi sáng là “thời điểm vàng”

Caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp cải thiện khả năng tập trung và tạo cảm giác vui vẻ. Nhóm nghiên cứu nhận thấy tác động này ổn định ở hầu hết mọi người, bất kể họ có mức tiêu thụ caffeine cao hay thấp, hay gặp các vấn đề như lo âu, trầm cảm hoặc mất ngủ.

“Chúng tôi ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mức độ tiêu thụ caffeine hay tình trạng tâm lý không ảnh hưởng đáng kể đến tác động của cà phê đối với cảm xúc. Hiệu ứng tích cực diễn ra gần như tương đồng ở tất cả nhóm đối tượng”, ông Justin Hachenberger, Đại học Bielefeld, cho biết.

Đặc biệt, nghiên cứu cũng phát hiện uống cà phê vào buổi sáng giúp cải thiện tâm trạng mạnh mẽ hơn so với buổi chiều hoặc tối.

Vì sao cà phê khiến bạn vui vẻ hơn vào buổi sáng?

Theo Giáo sư Anu Realo (Đại học Warwick), caffeine hoạt động bằng cách chặn thụ thể adenosine, chất gây buồn ngủ, đồng thời tăng hoạt động dopamine trong não, giúp con người cảm thấy hạnh phúc và tỉnh táo hơn.

Không chỉ giúp bạn tỉnh táo, cà phê còn được xem là “liều thuốc tinh thần” giúp cải thiện tâm trạng. Ảnh: Nhật Linh

“Caffeine có thể kích hoạt các vùng não liên quan đến niềm vui và sự tập trung. Điều thú vị là, nhiều người dù uống cà phê ở mức vừa phải vẫn có thể xuất hiện cảm giác ‘thiếu caffeine’ nhẹ sau khi ngủ dậy, và tách cà phê đầu tiên trong ngày giúp họ lấy lại sự cân bằng nhanh chóng”, bà Realo chia sẻ.

Uống cà phê đúng cách để tốt cho sức khỏe

Dù cà phê mang lại cảm giác hưng phấn và sảng khoái, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng lạm dụng caffeine có thể gây phụ thuộc. Uống quá nhiều dễ dẫn đến mất ngủ, lo âu, tim đập nhanh hoặc các vấn đề tiêu hóa. Ngoài ra, uống cà phê vào cuối ngày có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Gợi ý:

Uống cà phê sau khi thức dậy 1–2 giờ để cơ thể tự điều chỉnh hormone cortisol.

Tránh uống sau 15 giờ chiều để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.