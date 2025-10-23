5 mặt trái của cà phê: hãy cẩn trọng để không tự hại sức khỏe 23/10/2025 15:24

(PLO)- Cà phê, với caffeine và nhiều hợp chất có lợi, là thức uống yêu thích của hàng triệu người.

Tuy nhiên, đừng quên rằng cà phê không phải là "thần dược" cho tất cả, và việc lạm dụng hoặc tiêu thụ sai cách có thể gây ra những hậu quả đáng lo ngại cho sức khỏe.

Cà phê, với caffeine và nhiều hợp chất có lợi, là thức uống yêu thích của hàng triệu người. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là 5 nguy cơ tiềm ẩn từ ly cà phê hằng ngày của bạn:

Phá hủy chất lượng giấc ngủ

Caffeine có thời gian lưu lại trong cơ thể khá dài (thời gian bán hủy khoảng 5-6 giờ). Việc uống quá nhiều hoặc tiêu thụ cà phê quá gần giờ ngủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi vào giấc ngủ, duy trì giấc ngủ và chất lượng nghỉ ngơi tổng thể của bạn.

Lời khuyên từ chuyên gia: Tốt nhất là tránh cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối. Hãy lắng nghe cơ thể mình để xác định "giờ giới hạn" lý tưởng.

Khiến rối loạn tiêu hóa trầm trọng hơn

Đối với những người đang mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa (GI) như: viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, hoặc hội chứng ruột kích thích (IBS), cà phê có thể kích thích niêm mạc ruột và dạ dày, khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn, gây ra các cơn đau và khó chịu.

Rủi ro về huyết áp và tim mạch

Tăng huyết áp: Với người lớn tuổi bị cao huyết áp, việc uống cà phê có thể khiến họ khó kiểm soát huyết áp hơn.

Tăng cholesterol “Xấu” (LDL): Một số nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê không lọc (như cà phê pha kiểu Pháp, cà phê đun sôi truyền thống) có thể làm tăng nồng độ cholesterol LDL – loại cholesterol "xấu," từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Lạm dụng vượt mức khuyến nghị: nhiều biến chứng nguy hiểm

Các chuyên gia y tế khuyến nghị:

Người lớn khỏe mạnh: Giới hạn tối đa 400 mg caffeine/ngày (tương đương khoảng 4 tách cà phê).

Phụ nữ mang thai: Nên hạn chế ở mức 200 mg/ngày (khoảng 2 cốc).

Tiêu thụ quá mức mức giới hạn này có thể dẫn đến:

Tác dụng phụ cấp tính: Gây lo lắng, bồn chồn, tim đập nhanh và mất ngủ.

Nguy cơ gãy xương: Phụ nữ tiêu thụ quá nhiều caffeine có nguy cơ gãy xương cao hơn.

Biến chứng thai kỳ: Tăng nguy cơ sinh con nhẹ cân, sinh non và sảy thai.

Chất phụ gia “hủy hoại” công dụng của cà phê

Cà phê đen nguyên chất gần như không chứa calo. Tuy nhiên, phần lớn các loại thức uống cà phê phổ biến tại quán lại chứa đầy các thành phần kém lành mạnh như: đường, si-rô hương liệu, sữa béo (full-cream), và kem tươi.

Những chất phụ gia này làm tăng đáng kể lượng calo, chất béo và đường, không chỉ vô hiệu hóa mọi lợi ích sức khỏe của cà phê mà còn góp phần gây ra các vấn đề về cân nặng và chuyển hóa. Hãy cẩn thận với ly cà phê của bạn!