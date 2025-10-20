Đừng bỏ trà hay cà phê: Uống cả hai theo cách này, lợi ích nhân đôi 20/10/2025 10:51

(PLO)- Nghiên cứu mới cho thấy việc duy trì thói quen uống đủ nước kết hợp với uống cà phê và trà có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe lâu dài, cũng là bí quyết tăng cường tuổi thọ.

Kết hợp cà phê, trà và nước giúp tăng cường tuổi thọ

Nghiên cứu mới cho thấy việc duy trì thói quen uống đủ nước kết hợp với uống cà phê và trà có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe lâu dài, cũng là bí quyết tăng cường tuổi thọ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Một nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh đã chỉ ra rằng việc uống bảy đến tám cốc nước, cà phê và trà mỗi ngày có liên quan đến tuổi thọ cao hơn.

Nghiên cứu theo dõi 182.770 người trưởng thành trong thời gian trung bình 13,3 năm. Kết quả cho thấy tỷ lệ kết hợp cà phê và trà khoảng 2:3 dường như mang lại hiệu quả bảo vệ sức khỏe cao nhất. Việc chỉ tiêu thụ cà phê hoặc chỉ tiêu thụ trà mang lại ít lợi ích hơn so với việc kết hợp cả hai.

Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của cà phê và trà trong nghiên cứu này được coi là mối liên hệ chứ không phải là mối quan hệ nhân quả tuyệt đối.

Cà phê và trà vẫn được tính vào lượng nước hàng ngày

Cà phê và trà được chứng minh là vẫn có thể giúp bù nước cho cơ thể hàng ngày dù chúng có tác dụng lợi tiểu. Mặc dù caffeine có thể gây mất nước tạm thời, tác dụng này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và không gây mất nước đáng kể so với đồ uống không chứa caffeine.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người thường xuyên sử dụng đồ uống chứa caffeine có thể dung nạp tác dụng lợi tiểu tốt hơn và ít bị mất nước hơn theo thời gian.

Uống cà phê và trà hỗ trợ sức khỏe lâu dài

Ngoài việc cung cấp nước, tiêu thụ cà phê còn có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường loại 2, bệnh gan mãn tính và một số loại ung thư, cũng như giảm nguy cơ tử vong nói chung.

Cả cà phê và trà đều có nguồn gốc thực vật, chứa các chất phytochemical và chất chống oxy hóa lành mạnh. Cà phê chứa một số flavonoid nhất định, trong khi trà lại giàu catechin hơn. Sự kết hợp của hai loại đồ uống này có thể tăng cường lợi ích chống oxy hóa của nhau.

Tăng cường dinh dưỡng bằng sữa

Một lợi ích khác của việc uống cà phê và trà là khả năng tăng cường dinh dưỡng thông qua việc thêm sữa. Nhiều người Việt Nam không bổ sung đủ Vitamin D, canxi và kali trong chế độ ăn.

Việc thêm sữa ít béo vào cà phê, đặc biệt là cà phê latte (với lượng sữa dồi dào), là một phương pháp đơn giản để tăng cường các chất dinh dưỡng lành mạnh này vào khẩu phần đồ uống hàng ngày.