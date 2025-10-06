Để cà phê không gây hại, hãy tránh kết hợp với 6 món sau 06/10/2025 11:34

Việc pha trộn không đúng cách có thể cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng như sắt, canxi, hoặc gây khó chịu dạ dày, ảnh hưởng đến tim mạch.

Uống cà phê là thói quen không thể thiếu đối với hàng triệu người, nhưng những gì bạn kết hợp cùng cà phê lại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cà phê, dù có nhiều lợi ích, lại chứa các hợp chất có thể tương tác với thực phẩm. Biết được những thực phẩm không nên kết hợp khi uống cà phê sẽ giúp bạn tối ưu hóa cả lợi ích của cà phê và chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Dưới đây là 6 thực phẩm không nên kết hợp khi uống cà phê.

Trái cây họ cam quýt

Cà phê vốn có tính axit (độ pH trung bình từ 4,85 đến 5,13). Trái cây và nước ép cam quýt cũng có tính axit cao.

Kết hợp hai loại này có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD), gây ra các vấn đề như buồn nôn, đầy hơi và ợ nóng. Vị chua, chát còn làm cà phê trở nên đắng hơn.

Thịt đỏ

Nghiên cứu chỉ ra rằng uống cà phê có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng trong ruột, đặc biệt là sắt.

Thịt đỏ là nguồn cung cấp sắt heme tốt nhất. Uống cà phê khi ăn thịt đỏ có thể làm giảm lợi ích sức khỏe vì cơ thể kém hấp thụ sắt. Sắt rất cần thiết cho lưu thông máu, chức năng miễn dịch và sản xuất hormone.

Sữa (nguồn canxi)

Sữa là nguồn cung cấp canxi dồi dào, khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe xương.

Việc kết hợp sữa và cà phê có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi. Canxi không được hấp thụ sẽ bị bài tiết qua nước tiểu, điều này có liên quan đến nguy cơ tăng cao về sỏi thận và các vấn đề về sức khỏe xương. Những người thường xuyên uống cà phê sữa nên bổ sung canxi vào những thời điểm khác trong ngày.

Thực phẩm chiên rán

Tiêu thụ nhiều cà phê (ba tách trở lên mỗi ngày) có thể làm tăng nguy cơ rối loạn lipid máu (mức chất béo bất thường trong máu), cụ thể là làm tăng cholesterol LDL ("xấu") và giảm cholesterol HDL ("tốt").

Ăn đồ chiên rán thường xuyên cũng liên quan trực tiếp đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Do đó, những người có thói quen uống nhiều cà phê cần đặc biệt hạn chế thực phẩm chiên rán để duy trì sức khỏe tim mạch.

Ngũ cốc ăn sáng bổ sung

Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng được tăng cường các vitamin và khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là kẽm.

Cà phê có thể ảnh hưởng đến khả dụng sinh học của kẽm. Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể về sự tương tác này, nhưng tốt nhất nên tách biệt việc ăn các loại ngũ cốc tăng cường dinh dưỡng và uống cà phê để đảm bảo cơ thể hấp thụ tối đa khoáng chất.

Thực phẩm giàu natri (mặn)

Tiêu thụ caffeine quá mức có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tăng huyết áp (huyết áp cao). Nghiên cứu đã nhiều lần chứng minh rằng lượng natri tiêu thụ có mối tương quan trực tiếp với huyết áp.

Việc uống cà phê kết hợp với thực phẩm giàu natri có thể làm tăng gánh nặng lên huyết áp. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 2.300 miligam (mg) natri mỗi ngày.

Cần uống cà phê một cách điều độ và kiểm soát chặt chẽ lượng thực phẩm mặn nạp vào cơ thể.