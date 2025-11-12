Phát hiện mới nhất: Đừng cấm người bệnh tim uống cà phê 12/11/2025 09:23

(PLO)- Nghiên cứu mới nhất từ JAMA Network (Hoa Kỳ) đã chứng minh người mắc bệnh tim mạch tiêu thụ cà phê thường xuyên giảm đáng kể nguy cơ tái phát chứng nhịp tim không đều (rung nhĩ).

Từ lâu, cà phê bị nghi ngờ gây hại. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới nhất từ JAMA Network (Hoa Kỳ) đã đưa ra bằng chứng ngược lại. Cụ thể, việc tiêu thụ thức uống này thường xuyên giúp người mắc bệnh tim mạch giảm đáng kể nguy cơ tái phát chứng nhịp tim không đều (rung nhĩ).

Uống cà phê thường xuyên giảm gần 40% nguy cơ rung nhĩ, tốt cho tim mạch. Ảnh: AI.



Cà phê là thức uống đồng hành quen thuộc, được nhiều người tìm đến để cải thiện sự tỉnh táo và duy trì năng lượng, từ buổi sáng cho đến tối muộn.

Không chỉ là chất kích thích tinh thần, cà phê còn có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Cụ thể, nghiên cứu đăng tải trên JAMA Network (ngày 9-11-2025) chỉ ra rằng việc tiêu thụ cà phê là an toàn. Thậm chí, nó còn giúp giảm thiểu đáng kể tỉ lệ tái phát rung nhĩ (tình trạng tim đập không đều và nhanh) ở người bệnh.

Rung nhĩ là một bệnh lý nghiêm trọng, có thể dẫn đến các biến chứng đe dọa tính mạng như đột quỵ hoặc suy tim. Do đó, việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò then chốt. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro bệnh tật mà còn có khả năng giảm tỉ lệ tử vong.

Chi tiết về nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trên khoảng 200 người cao tuổi mắc chứng rung nhĩ tại Hoa Kỳ, Canada và Úc. Đối tượng tham gia được phân thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục uống tối thiểu một tách cà phê mỗi ngày. Nhóm đối chứng ngừng tiêu thụ hoàn toàn trong ít nhất sáu tháng. Tình trạng sức khỏe của họ được giám sát chặt chẽ thông qua thiết bị điện tâm đồ và máy theo dõi nhịp tim cá nhân.

Kết quả cho thấy sự khác biệt đáng kể:

Nhóm tiếp tục uống cà phê có 47% số người trải qua cơn nhịp tim không đều tái phát. Trong khi đó, ở nhóm ngừng uống, tỉ lệ này lên tới 64%.

Tổng hợp lại, phát hiện này chứng minh nguy cơ tái phát rung nhĩ ở nhóm uống cà phê thấp hơn đến 39%.

Các nhà nghiên cứu lý giải nguyên nhân có thể là do cà phê chứa các hợp chất tự nhiên có đặc tính chống viêm, giúp ổn định nhịp tim. Một giả thuyết khác được đặt ra là cà phê kích thích sản xuất adrenaline và các phản ứng sinh lý khác, qua đó hỗ trợ chức năng co bóp của tim.

Khuyến nghị cho người bệnh

Theo kết quả nghiên cứu, việc tiêu thụ cà phê với liều lượng vừa phải hằng ngày sẽ giúp người bệnh rung nhĩ giảm thiểu nguy cơ tái phát. Phát hiện này đã bác bỏ những quan niệm trước đây cho rằng cà phê có thể gây hại cho nhịp tim.

Dù caffeine vẫn có những tác dụng phụ nhất định, đặc biệt là ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu người bệnh lưu ý tiêu thụ một cách thận trọng và duy trì thói quen ổn định, cà phê có thể trở thành yếu tố hỗ trợ tích cực cho sức khỏe tim mạch.