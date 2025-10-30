7 cách pha chế cà phê ‘chuẩn khoa học’ tối đa hóa lợi ích sức khỏe 30/10/2025 07:43

(PLO)- Cà phê không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo mà còn là nguồn cung cấp dồi dào chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào thói quen và cách pha chế. Dưới đây là 7 phương pháp thưởng thức cà phê lành mạnh nhất, được khoa học dinh dưỡng chứng minh.

Ưu tiên uống cà phê đen nguyên chất. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Từ việc thêm gì vào ly cà phê cho đến phương pháp pha chế, những thay đổi nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với tác dụng của cà phê lên sức khỏe. Dưới đây là 7 phương pháp uống cà phê lành mạnh nhất.

Ưu tiên cà phê đen nguyên chất

Nếu bạn loại bỏ kem và đường, bạn đang tận dụng tối đa lợi ích của cà phê. Cà phê đen tự nhiên giàu chất chống oxy hóa như axit chlorogenic, giúp giảm viêm, chống stress oxy hóa, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe tim mạch.

Bởi cà phê đen không chứa đường và chất béo bão hòa, cung cấp đầy đủ lợi ích mà không nạp thêm calo rỗng.

Thêm một chút quế hoặc bạch đậu khấu

Bổ sung gia vị như quế hoặc bạch đậu khấu là cách đơn giản để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng. Chỉ cần rắc gia vị này lên bã cà phê trước khi pha.

Quế có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu và mang lại lợi ích chống viêm.

Bạch đậu khấu cung cấp chất chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa.

Tăng hương vị tự nhiên bằng chiết xuất vani hoặc hạnh nhân

Thay vì sử dụng xi-rô và kem có hương vị, hãy thêm vài giọt chiết xuất vani nguyên chất hoặc hạnh nhân vào cà phê đã pha.

Những chiết xuất này mang lại vị ngọt và hương thơm tinh tế mà không chứa thêm calo hay đường.

Nếu cần thêm ngọt, các lựa chọn tự nhiên như quả la hán là chất thay thế lành mạnh hơn cho đường trắng.

Trộn thêm một thìa bột ca cao

Ca cao không chỉ ngon miệng mà còn giúp cà phê tăng cường chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch và cải thiện tâm trạng.

Thêm một thìa bột ca cao không đường vào cà phê đã pha có thể làm tăng hoạt động chống oxy hóa tổng thể của thức uống.

Bổ sung protein hoặc collagen

Biến cà phê thành thức uống dinh dưỡng bằng cách thêm một muỗng bột protein hoặc collagen.

Protein giúp thúc đẩy cảm giác no, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và giúp ổn định mức năng lượng.

Collagen có thể hỗ trợ độ đàn hồi của da và sức khỏe khớp.

Kết hợp với caffeine trong cà phê, bạn sẽ có một thức uống bổ dưỡng, giúp duy trì năng lượng suốt ngày.

Uống kèm sữa tách béo hoặc sữa thực vật không đường

Nếu thích cà phê có vị béo ngậy, bạn vẫn có nhiều lựa chọn lành mạnh.

Sữa tách béo, bổ sung protein và canxi với lượng chất béo tối thiểu.

Sữa thực vật (yến mạch, hạnh nhân, đậu nành) không đường mang lại vị béo ngậy mà không chứa thêm đường.

Tuy nhiên, kem có hương vị thường chứa đường và chất béo bão hòa không cần thiết, nên ưu tiên chọn loại đơn giản hoặc sữa thực vật không đường.

Dùng cà phê với gừng hoặc ớt

Để tăng thêm vị cay nồng và hương vị đặc biệt, hãy rắc một nhúm gừng xay hoặc bột ớt vào bã cà phê trước khi pha.

Gừng hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm buồn nôn.

Ớt có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu.

Đây là cách dễ dàng để đánh thức vị giác và kích thích hoạt động trao đổi chất của cơ thể.