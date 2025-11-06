Tưởng cà phê giúp tỉnh táo, tài xế lạm dụng coi chừng tai nạn 06/11/2025 08:29

Uống cà phê quá nhiều cà phê khi lái xe là 'nguy hiểm'. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Cà phê là thức uống được ưa chuộng trên toàn thế giới, kể cả giới tài xế. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc nạp quá nhiều cà phê có thể nguy hiểm không kém tình trạng mệt mỏi khi lái xe.

Uống cà phê quá nhiều cà phê khi lái xe là 'nguy hiểm'

Trong khi cà phê có thể giúp người lái xe tỉnh táo, thì việc lạm dụng lại gây tác dụng ngược. Điều này làm giảm khả năng tập trung, phản ứng chậm và thậm chí làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Các nhóm an toàn giao thông hiện đang cảnh báo tài xế không nên quá phụ thuộc vào cà phê. Nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều cà phê và nước tăng lực có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn những người uống vừa phải.

Một nghiên cứu năm 2020 của Đại học Loughborough phát hiện ra rằng những tài xế xe tải uống nhiều cà phê thường gặp nhiều tai nạn hơn và sức khỏe tổng thể kém hơn.

Một cuộc khảo sát mới hơn của Carmoola ước tính rằng 11 triệu tài xế ở Anh vượt quá giới hạn caffeine khuyến nghị hằng ngày là 400mg. Mức này tương đương với khoảng bốn cốc cà phê đậm đặc.

Theo bác sĩ đa khoa Tim, lạm dụng cà phê có thể gây bồn chồn, hồi hộp và lo lắng. Mặc dù cà phê giúp tỉnh táo, việc uống quá nhiều sẽ kích thích hệ thần kinh quá mức, tạo ra ảo giác tỉnh táo và làm giảm khả năng tập trung.

Quyết định kém khi lái xe

Cảm giác bồn chồn do caffeine gây ra có thể làm giảm khả năng phán đoán và tập trung. Các chuyên gia cảnh báo nhiều tài xế dựa vào caffeine để chống lại sự mệt mỏi. Tuy nhiên, việc lạm dụng caffeine có thể khiến họ bồn chồn, lo lắng hoặc mất tập trung. Lựa chọn an toàn nhất là dừng lại và nghỉ ngơi hợp lý.

Uống quá nhiều cà phê có thể gây run

Việc lạm dụng cà phê có thể kích thích hệ thần kinh quá mức, gây run tay hoặc run chân. Điều này khiến tài xế khó điều khiển xe một cách trơn tru hoặc dễ mất kiểm soát.

Phản ứng chậm lại do dùng quá nhiều caffeine

Uống quá nhiều cà phê có thể dẫn đến tình trạng kích thích quá mức, làm chậm thời gian phản ứng của tài xế vào thời điểm cần phản xạ nhanh.

Tầm nhìn và khả năng tập trung có thể giảm sút

Uống nhiều cà phê kết hợp với tình trạng mất nước sẽ làm mờ mắt, gây co giật mí mắt hoặc chớp mắt nhanh, làm giảm khả năng nhận thức của tài xế.

Lạm dụng cà phê còn gây ra chứng đau đầu. Caffeine làm hẹp mạch máu não, điều này có thể làm trầm trọng thêm các cơn đau đầu liên quan đến triệu chứng cai nghiện sau khi sử dụng kéo dài.

Các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên theo dõi lượng caffeine nạp vào cơ thể và ưu tiên nghỉ ngơi. Điều độ vẫn là chìa khóa, bởi giữ an toàn trên đường không phải là uống nhiều cà phê, mà là nghỉ ngơi đầy đủ.