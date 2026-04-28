Bí quyết ăn uống khoa học vào mùa hè để tăng cường sức khỏe 28/04/2026 12:38

(PLO)- Chế độ ăn uống không nên giữ nguyên suốt cả năm vì nhu cầu cơ thể thay đổi, đặc biệt vào mùa hè.

Mùa hè mang đến những thay đổi về nhiệt độ, khẩu vị và hệ tiêu hóa. Hiểu được sự khác biệt này giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng hơn. Tiến sĩ Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng (Ấn Độ), đã chia sẻ những kiến thức hữu ích về vấn đề này.

Ảnh: AI.

Chế độ ăn phù hợp cho mọi mùa

Nhìn chung, chế độ ăn bốn mùa được thiết kế để cung cấp dinh dưỡng cân bằng. Nó bao gồm sự kết hợp của carbohydrate, protein, chất béo, chất xơ và các vi chất thiết yếu. Loại chế độ ăn này hoạt động tốt trong khí hậu ôn hòa hoặc mát mẻ. Lúc này, cơ thể cần nguồn năng lượng ổn định để duy trì thân nhiệt và trao đổi chất.

Mùa hè thay đổi nhu cầu của cơ thể thế nào?

Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể sẽ ưu tiên giữ mát và đủ nước. Đây là lúc chế độ ăn mùa hè trở nên thiết yếu. Tiến sĩ Batra cho biết cảm giác thèm ăn thường giảm tự nhiên vào mùa này.

Thực phẩm nặng, nhiều dầu mỡ và quá cay có thể gây khó chịu vì làm tăng nhiệt độ cơ thể. Chúng cũng khiến quá trình tiêu hóa bị chậm lại. Ngược lại, mùa hè cần những bữa ăn nhẹ, giàu nước và dễ tiêu hóa hơn.

Việc bổ sung đủ nước trở thành nền tảng của chế độ ăn uống mùa hè. Mùa nóng đòi hỏi lượng nước bổ sung đáng kể do đổ mồ hôi nhiều. Các loại thực phẩm như dưa hấu, dưa chuột, cam và nước dừa giúp bổ sung chất điện giải hiệu quả. Việc bù nước không chỉ là uống nhiều nước mà còn là tiêu thụ thực phẩm hỗ trợ hydrat hóa tế bào.

Hệ tiêu hóa hoạt động khác biệt vào mùa nóng

Vào mùa hè, hệ tiêu hóa có xu hướng hoạt động chậm lại. Nguyên nhân do cơ thể phải chuyển hướng năng lượng để tự làm mát. Vì vậy, các bữa ăn đơn giản, được nấu chín tươi ngon được ưa chuộng hơn thực phẩm chế biến sẵn.

Chế độ ăn mùa hè chú trọng trái cây theo mùa, rau củ nấu chín nhẹ, sữa chua và ngũ cốc dễ tiêu. Ngược lại, chế độ ăn quanh năm thường gồm thực phẩm giàu năng lượng như các loại hạt, bơ. Những thực phẩm này phù hợp hơn để cung cấp năng lượng trong điều kiện thời tiết mát mẻ.

Sự thay đổi về các chất dinh dưỡng thiết yếu

Nhu cầu về chất dinh dưỡng của cơ thể cũng thay đổi theo thời tiết. Chế độ ăn mùa hè tập trung nhiều hơn vào vitamin A, C, chất chống oxy hóa và kali. Những chất này giúp chống lại tác hại của nhiệt độ cao và ngăn ngừa mệt mỏi. Nhu cầu này tăng lên do các tác nhân từ môi trường như ánh nắng mặt trời và mất nước.

Nhiệt độ thực phẩm cũng cần được lưu ý. Các loại thực phẩm lạnh như salad, sinh tố và súp lạnh trở nên hấp dẫn hơn vào mùa hè. Tuy nhiên, Tiến sĩ Batra khuyên nên tránh thực phẩm quá lạnh hoặc đồ chế biến sẵn ướp lạnh. Chúng có thể gây rối loạn tiêu hóa nếu sử dụng không đúng cách.

Lắng nghe cơ thể và lựa chọn thực phẩm theo mùa giúp bạn duy trì sức khỏe suốt những tháng mùa hè.