Chất điện giải là gì và cách bổ sung hiệu quả trong mùa hè 23/04/2026 13:26

(PLO)- Vào mùa hè, nhiệt độ cao và đổ mồ hôi nhiều có thể dẫn đến mất chất điện giải.

Tình trạng mất chất điện giải khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt hoặc mất nước nghiêm trọng.

Nếu bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc tập luyện cường độ cao, việc bổ sung điện giải là cần thiết.



Hãy tưởng tượng bạn trở về nhà sau một ngày dài làm việc giữa mùa hè oi bức. Bạn uống vội hai cốc nước nhưng vẫn cảm thấy khó thở và không đủ thỏa mãn. Nguyên nhân thực tế ít liên quan đến nước mà liên quan nhiều hơn đến chất điện giải.

Chất điện giải là gì?

Chất điện giải là các khoáng chất trong cơ thể mang điện tích khi hòa tan trong máu, mồ hôi và nước tiểu. Chúng giống như hệ thống điện nhỏ bé giúp cơ thể vận hành trơn tru. Các chất điện giải quan trọng bao gồm natri, kali, canxi, magiê, clorua và phosphat.

Chất điện giải thực sự có tác dụng gì?

Nếu ví cơ thể như một thành phố, chất điện giải chính là đường dây điện và tín hiệu liên lạc. Chúng giúp điều chỉnh lượng nước bên trong và ngoài tế bào, ngăn ngừa chuột rút và giúp cơ bắp co bóp. Chúng cũng chịu trách nhiệm truyền tín hiệu giữa não và cơ thể, giữ nhịp tim ổn định. Nếu thiếu các chất này, chức năng cơ bản của cơ thể sẽ bắt đầu suy giảm.

Tại sao chất điện giải quan trọng vào mùa hè?

Vào mùa hè, cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn để tự làm mát. Mồ hôi chứa các chất điện giải, đặc biệt là natri và kali. Khi đổ mồ hôi quá nhiều, bạn sẽ mất cả chất lỏng lẫn chất điện giải.

Điều này dẫn đến tình trạng mất cân bằng điện giải. Các dấu hiệu điển hình bao gồm mệt mỏi, chuột rút cơ bắp, khô miệng hoặc đau đầu. Trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể buồn nôn, tim đập nhanh hoặc ngất xỉu. Trong điều kiện nhiệt độ cực cao, mất cân bằng điện giải có thể dẫn đến say nắng.

Nếu bạn thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc tập luyện cường độ cao, việc bổ sung điện giải là cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ sinh hoạt bình thường trong nhà, một chế độ ăn uống cân bằng là đủ.

Các phương pháp tự nhiên bổ sung chất điện giải

Một số nguồn cung cấp chất điện giải tốt cho cơ thể:

Nước dừa giàu kali tự nhiên.

Nước chanh pha muối là cách nhanh nhất để tăng cường điện giải tự chế.

Sữa bơ có tính mát và giàu khoáng chất.

Các loại trái cây như chuối, dưa hấu và cam giàu dưỡng chất thiết yếu.

Những thực phẩm này không chỉ giúp bù nước mà còn nuôi dưỡng cơ thể hiệu quả. Nước giúp bù chất lỏng, nhưng chất điện giải mới giúp cơ thể sử dụng nước hiệu quả nhất.