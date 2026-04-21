Cách ăn trái cây mùa hè không làm tăng đường huyết cho người tiểu đường 21/04/2026 16:11

(PLO)- Nếu thèm trái cây mọng nước vào mùa hè, bạn nên tìm hiểu cách ăn uống lành mạnh để tránh nguy cơ tăng đường huyết đột ngột.

Mùa hè khiến nhiều người thèm trái cây mọng nước để giải nhiệt. Tuy nhiên, trái cây có vị ngọt tự nhiên nên tiềm ẩn nguy cơ làm tăng đột biến lượng đường trong máu.

Dù trái cây có vị ngọt tự nhiên, bác sĩ cảnh báo thủ phạm thực sự cần tránh là đường bổ sung trong kẹo, đồ uống lạnh và bánh quy. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Bạn vẫn có thể thưởng thức chúng nếu biết mẹo đơn giản để ngăn ngừa tình trạng này. Tiến sĩ Kalayan Kumar Gangopadhayay, chuyên gia tư vấn nội tiết tại Bệnh viện CK Birla CMRI, chia sẻ những lưu ý về cách thưởng thức trái cây mùa hè.

Người mắc bệnh tiểu đường có nên tránh trái cây?

Những người dễ bị tăng đường huyết đột ngột thường là người mắc bệnh tiểu đường hoặc kháng insulin. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa tiểu đường đã làm sáng tỏ một quan niệm sai lầm phổ biến.

Bác sĩ Gangopadhayay cho biết: "Trái cây nguyên quả là lựa chọn giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa".

Dù trái cây có vị ngọt tự nhiên, bác sĩ cảnh báo thủ phạm thực sự cần tránh là đường bổ sung trong kẹo, đồ uống lạnh và bánh quy.

Cách ăn trái cây đúng cách

Với trái cây mùa hè, trọng tâm nên chuyển từ việc ăn gì sang cách ăn như thế nào. Phương pháp đầu tiên là giữ nguyên vỏ.

Bác sĩ giải thích: "Vỏ trái cây chứa nhiều chất xơ. Ăn cả quả, đặc biệt là cả vỏ, là cách tốt nhất để giữ mức đường huyết ổn định". Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu, đồng thời ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

Nước ép và sinh tố rất được ưa chuộng nhưng bác sĩ cảnh báo khi ép táo hay cam, chất xơ bị loại bỏ khiến đường huyết tăng nhanh.

Kích thước khẩu phần lý tưởng

Bác sĩ khuyên nên ăn hai phần trái cây mỗi ngày, mỗi phần khoảng 80 gram.

"80 gram xấp xỉ vừa lòng bàn tay người lớn", bác sĩ giải thích. Cách ước lượng này giúp bạn dễ chia khẩu phần đúng cách mà không cần phải suy tính quá nhiều.

Lựa chọn loại trái cây phù hợp

Bác sĩ chia sẻ danh sách các loại trái cây dựa trên kích thước và khẩu phần ăn lý tưởng như sau:

Trái cây cỡ nhỏ (Một khẩu phần gồm hai quả trở lên): Hai quả mận hoặc hai quả kiwi; Ba quả mơ; Sáu quả vải; Bảy quả dâu tây; 14 quả anh đào.

Quả cỡ trung bình (Một khẩu phần gồm một quả tươi): Một quả táo, cam hoặc lê; Một quả chuối nhỏ; Một quả xuân đào.

Quả to (Một khẩu phần gồm): Nửa quả bưởi; Một lát đu đủ, dưa hấu hoặc dứa lớn; Hai lát xoài (dày khoảng 5 cm).

Bác sĩ khuyên không có loại trái cây nào bị cấm tuyệt đối. Tuy nhiên, bạn nên dùng chỉ số đường huyết (GI) để lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Nên chọn trái cây có chỉ số GI thấp (từ 50 trở xuống) như táo, quả mọng, bơ, trái cây họ cam quýt. Trái cây có chỉ số GI cao (trên 70) như chuối, xoài và dứa nên ăn với lượng vừa phải.