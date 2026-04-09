Giải mã lý do cơ thể thèm trái cây mọng nước trong mùa hè nóng bức 09/04/2026 08:56

(PLO)- Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể tự hướng đến các loại trái cây mọng nước để cung cấp năng lượng nhanh chóng, bù nước và hỗ trợ tiêu hóa.

Nếu bạn thèm trái cây mọng nước như dưa hấu, dưa lưới thay vì bữa ăn chính trong ngày hè nóng bức, đây không phải là cảm giác ngẫu nhiên.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Sự thay đổi này liên quan chặt chẽ đến cách cơ thể điều chỉnh cơn khát, nhiệt độ và sự thèm ăn. Dưới đây là lý do cơ thể ưu tiên trái cây mọng nước khi trời nắng nóng.

Cơ thể ưu tiên bù nước hơn thực phẩm nặng

Thời tiết nóng khiến cơ thể mất nhiều chất lỏng qua mồ hôi, làm tăng nhu cầu bổ sung nước. Nghiên cứu năm 2019 chỉ ra mất nước ảnh hưởng đến sở thích ăn uống, khiến con người thích thực phẩm giàu nước hơn.

Dưa hấu, dưa chuột giúp bổ sung chất lỏng và năng lượng. Do đó, các bữa ăn nặng nề, khô khan thường kém hấp dẫn hơn trong điều kiện này.

Cảm giác khát và đói có thể trùng lặp

Cơ thể điều chỉnh cảm giác khát và đói thông qua các cơ chế liên kết chặt chẽ trong não. Dù là hai tín hiệu khác nhau, chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau tùy theo nhu cầu.

Về thực tế, bạn có thể muốn ăn khi cơ thể thực chất đang cần chất lỏng. Chuyên gia dinh dưỡng Rupali Datta nói: "Trái cây mọng nước là giải pháp tự nhiên vì chúng vừa đáp ứng nhu cầu nước, vừa giảm cảm giác đói nhẹ".

Thực phẩm nhiều nước tạo cảm giác mát mẻ

Khoa học cảm quan cho thấy thực phẩm mọng nước, nhẹ và giàu nước tạo cảm giác giải khát tốt hơn. Nghiên cứu về sự sảng khoái chứng minh kết cấu và nhiệt độ đóng vai trò quan trọng để cơ thể cảm thấy thoải mái.

Thực phẩm hàm lượng nước cao mang lại trải nghiệm giống như uống nước. Điều này khiến dưa hấu ướp lạnh hấp dẫn hơn các món nóng, nhiều dầu mỡ.

Giảm thèm ăn là phản ứng tự nhiên khi bị nóng

Nhiệt độ cao làm giảm cảm giác thèm ăn vì cơ thể cố gắng giảm thiểu nhiệt lượng sinh ra từ quá trình tiêu hóa. Nghiên cứu năm 2013 cho thấy các bữa ăn nhiều chất béo cần nhiều năng lượng để tiêu hóa, làm tăng nhiệt độ cơ thể.

Ngược lại, trái cây dễ tiêu hóa và ít gây gánh nặng cho hệ thống nội tạng. Đó là lý do bạn thường bỏ qua bữa ăn nặng để chọn những phần ăn nhỏ, giàu nước.

Cung cấp năng lượng nhanh và dễ hấp thụ

Trái cây mọng nước chứa đường tự nhiên giúp cung cấp năng lượng nhanh mà không gây nặng bụng. Hàm lượng nước cao giúp cơ thể luôn sảng khoái.

Sự thèm ăn có thể kích hoạt bởi nhu cầu sinh lý như bù nước và cân bằng năng lượng. Trái cây trở thành lựa chọn tiện lợi khi cơ thể cần cả nước và nguồn năng lượng nhẹ. Việc thèm trái cây mùa hè là cách cơ thể giữ nước và điều chỉnh nhiệt độ. Bạn nên cân bằng chúng với những bữa ăn nhẹ để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.