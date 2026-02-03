Tác hại khi uống quá nhiều chất điện giải và cách bù nước đúng cách 03/02/2026 13:53

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đã nhận đủ chất điện giải từ thực phẩm và đồ uống hàng ngày. Việc nạp quá nhiều chất điện giải có thể phá vỡ sự cân bằng của cơ thể. Điều này dẫn đến các vấn đề như huyết áp cao và rối loạn tiêu hóa.

Đồ uống điện giải có hàm lượng natri cao. Ảnh: AI.



Hàm lượng natri cao

Natri là chất điện giải thiết yếu trong chức năng thần kinh, cơ bắp và duy trì cân bằng chất lỏng. Tình trạng tăng natri máu có thể xảy ra khi tiêu thụ quá nhiều đồ uống điện giải. Khi nồng độ natri trong máu quá cao sẽ dẫn đến mất nước.

Tình trạng này có thể gây ra các triệu chứng: Cảm giác khát tăng lên, buồn nôn, nôn mửa, lú lẫn. Trường hợp nặng có thể gây co giật cơ, co giật hoặc hôn mê.

Nồng độ kali cao

Kali quan trọng cho quá trình truyền tín hiệu thần kinh, co cơ và điều hòa nhịp tim. Tăng kali máu thường do bổ sung quá mức, đặc biệt là ở người có vấn đề về thận.

Nồng độ kali cao gây ra các vấn đề như: Buồn nôn, yếu cơ, nhịp tim không đều, hụt hơi và đau ngực.

Căng thẳng thận

Lượng canxi và natri dư thừa sẽ gây áp lực lên thận. Theo thời gian, tình trạng này làm suy giảm chức năng thận và dẫn đến sỏi thận. Người mắc bệnh thận cần đặc biệt hạn chế lượng muối và kali dư thừa trong chế độ ăn.

Rối loạn tiêu hóa

Tiêu thụ quá nhiều chất điện giải hoặc uống khi thiếu nước có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa. Các triệu chứng thường gặp gồm khó chịu đường tiêu hóa, tiêu chảy, đầy hơi và chuột rút.

Tác động từ đường và phụ gia

Nhiều loại đồ uống điện giải quảng cáo cho thể thao chứa hàm lượng đường rất cao. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể gây tăng cân và tăng nguy cơ sâu răng. Ngoài ra, một số sản phẩm còn chứa caffeine nồng độ cao. Người dùng cần kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm trước khi sử dụng.

Tăng huyết áp

Do hàm lượng natri cao, những người bị huyết áp cao mãn tính hoặc nhạy cảm với muối có thể bị tăng huyết áp khi dùng các loại đồ uống này.

Chất điện giải có tác dụng gì?

Chất điện giải là các khoáng chất có trong mồ hôi, nước tiểu và máu. Các chất phổ biến bao gồm natri, kali, magiê, canxi, clorua và phốt phát. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết huyết áp, co cơ, cân bằng độ pH và duy trì tình trạng hydrat hóa.

Khi nào bạn nên bổ sung thêm chất điện giải?

Sự cân bằng là chìa khóa quan trọng nhất. Trong hầu hết trường hợp, chế độ ăn uống bổ dưỡng và nước lọc là đủ để giữ cân bằng. Đồ uống điện giải không nên dùng thay thế nước uống hàng ngày trừ khi có chỉ định của chuyên gia.

Một số trường hợp cần bổ sung gồm: Tập luyện cường độ cao kéo dài hơn một giờ kèm đổ mồ hôi nhiều. Mất nước do nôn mửa, tiêu chảy hoặc sốt cao. Làm việc trong môi trường nắng nóng, ẩm ướt khiến cơ thể bài tiết mồ hôi quá mức.

Cách giữ cho cơ thể đủ nước đúng cách

Để duy trì mức độ hydrat hóa thích hợp, phụ nữ nên uống khoảng 11,5 cốc chất lỏng và nam giới là 13 cốc mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng khuyến nghị này có thể thay đổi tùy theo thể trạng từng người.

Bạn nên ưu tiên chế độ ăn cân bằng với nhiều trái cây và rau tươi. Hãy dùng nước lọc khi tập thể dục cường độ thấp. Chỉ nên cân nhắc sử dụng đồ uống bổ sung điện giải trong những trường hợp thực sự cần thiết.