Nên uống vitamin D cùng với thức ăn hay khi bụng đói thì tốt hơn? 16/05/2026 09:32

(PLO)- Vitamin D có thể uống lúc đói, nhưng để cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn và phát huy tối đa lợi ích cho xương, miễn dịch và cơ bắp, các chuyên gia khuyến nghị nên dùng cùng bữa ăn chứa chất béo lành mạnh.

Theo Verywell Health, vitamin D đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương, hệ miễn dịch và chức năng cơ bắp. Tuy nhiên, thời điểm bổ sung vitamin D cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thụ của cơ thể. Các chuyên gia cho rằng uống vitamin D cùng bữa ăn, đặc biệt là bữa ăn có chứa chất béo lành mạnh, sẽ giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn so với khi bụng đói.

Uống vitamin D lúc đói có hấp thụ kém hơn?

Vitamin D là vitamin tan trong chất béo, nghĩa là cơ thể cần chất béo để hỗ trợ quá trình hòa tan và hấp thụ. Vì vậy, khi uống vitamin D lúc bụng đói, khả năng hấp thụ có thể giảm do hệ tiêu hóa không có đủ chất béo để hỗ trợ vận chuyển vitamin này vào máu.

Vitamin D được cơ thể hấp thụ tốt hơn khi dùng cùng với thức ăn, đặc biệt là các bữa ăn có chứa chất béo. Ảnh: Getty

Một số ảnh hưởng có thể xảy ra khi bổ sung vitamin D lúc đói gồm:

Thiếu chất béo hỗ trợ hấp thụ vitamin tan trong dầu

Quá trình tiêu hóa và chuyển hóa hoạt động kém hiệu quả hơn

Cơ thể hấp thụ được ít vitamin D hơn so với khi dùng cùng bữa ăn

Nghiên cứu cho thấy những người uống vitamin D cùng bữa ăn chính trong ngày có nồng độ vitamin D trong máu cao hơn đáng kể so với nhóm dùng khi không ăn uống kèm.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy khả năng hấp thụ vitamin D được cải thiện rõ rệt khi kết hợp với thực phẩm chứa chất béo.

Vì sao nên uống vitamin D cùng thức ăn?

Bổ sung vitamin D trong hoặc sau bữa ăn giúp cơ thể tận dụng dưỡng chất hiệu quả hơn nhờ:

Chất béo kích thích tiết mật: hỗ trợ phân giải và hấp thụ vitamin tan trong dầu

hỗ trợ phân giải và hấp thụ vitamin tan trong dầu Tăng hoạt động tiêu hóa: enzyme tiêu hóa được kích hoạt mạnh hơn khi ăn uống

enzyme tiêu hóa được kích hoạt mạnh hơn khi ăn uống Hỗ trợ vận chuyển vitamin D: chất béo giúp vitamin D đi qua thành ruột và vào máu dễ dàng hơn

Bạn không cần ăn quá nhiều chất béo để tăng hấp thụ vitamin D. Chỉ cần một lượng vừa phải từ các thực phẩm lành mạnh như: Trứng, quả bơ, các loại hạt, sữa chua hoặc phô mai nguyên kem, dầu ô liu, cá béo như cá hồi.

Ví dụ, uống vitamin D cùng bữa sáng có trứng hoặc sữa chua, hay dùng sau bữa tối có cá hồi và dầu ô liu, đều có thể giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Uống vitamin D lúc đói có hại không?

Việc uống vitamin D khi bụng đói nhìn chung không gây nguy hiểm, nhưng có thể làm giảm hiệu quả bổ sung về lâu dài, đặc biệt với người đang thiếu hụt vitamin D.

Một số hạn chế thường gặp gồm:

Khả năng hấp thu thấp hơn

Mất nhiều thời gian hơn để cải thiện nồng độ vitamin D trong máu

Hiệu quả bổ sung thiếu ổn định nếu thời điểm uống thay đổi liên tục

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn không phải là uống lúc đói hay no, mà là sử dụng vitamin D quá liều trong thời gian dài. Bổ sung quá mức có thể gây tăng canxi máu, buồn nôn, mệt mỏi hoặc ảnh hưởng đến thận.

Cách bổ sung vitamin D hiệu quả

Để tối ưu khả năng hấp thụ vitamin D, các chuyên gia khuyến nghị:

Uống cùng bữa ăn chính trong ngày

Ưu tiên kết hợp với chất béo lành mạnh

Duy trì thời điểm uống cố định mỗi ngày

Tuân thủ đúng liều lượng được khuyến nghị

Kiểm tra nồng độ vitamin D nếu nghi ngờ thiếu hụt

Theo khuyến nghị chung:

Người trưởng thành từ 19-70 tuổi: khoảng 600 IU/ngày

Người trên 70 tuổi: khoảng 800 IU/ngày

Một số nhóm có thể cần lượng vitamin D cao hơn như:

Người ít tiếp xúc ánh nắng

Người lớn tuổi

Người có da sẫm màu

Người mắc bệnh ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng