Chuối chín nâu có an toàn để ăn hay đã hỏng? 13/05/2026 15:35

(PLO)- Vỏ chuối sẫm màu không đồng nghĩa với việc phải bỏ đi, thậm chí chúng còn phù hợp hơn cho nhiều món ăn lành mạnh.

Theo NDTV, chuối chín nâu là một trong những loại trái cây thường bị hiểu lầm nhất trong gian bếp. Nhiều người cho rằng khi vỏ xuất hiện đốm đen hoặc chuyển nâu hoàn toàn thì chuối đã hỏng, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Trong đa số trường hợp, chuối nâu vẫn an toàn để ăn và thậm chí còn mang lại một số lợi ích dinh dưỡng nhất định. Điều quan trọng là cần phân biệt giữa quá trình chín tự nhiên và dấu hiệu hư hỏng thực sự.

Một nghiên cứu công bố năm 2019 trên International Journal of Food Science cho thấy khi chuối chín, chúng sẽ giải phóng khí ethylene, hợp chất thúc đẩy quá trình phân hủy sắc tố vàng trên vỏ, khiến vỏ dần chuyển sang màu nâu.

Chuối càng chín càng ngọt và dễ ăn, nhưng khi nào thì chuối nâu trở nên không còn an toàn cho sức khỏe?

Vì sao chuối chuyển sang màu nâu?

Chuối thay đổi màu sắc theo quá trình chín tự nhiên. Từ màu xanh, vỏ chuối chuyển vàng rồi xuất hiện các đốm nâu khi chất diệp lục bị phân hủy và lượng đường tự nhiên tăng lên. Khi chuối chín:

Tinh bột dần chuyển hóa thành đường tự nhiên

Quả mềm và ngọt hơn

Các đốm nâu bắt đầu xuất hiện trên vỏ

Đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường và không đồng nghĩa với việc chuối đã hỏng.

Khi nào chuối chín mềm vẫn an toàn để ăn?

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí PLOS One, chuối chín có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường chất chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch và cung cấp nguồn năng lượng dễ hấp thu cho cơ thể.

Chuối có đốm nâu hoặc vỏ gần như chuyển nâu hoàn toàn vẫn có thể ăn được nếu:

Phần ruột bên trong vẫn màu kem hoặc nâu nhạt

Không có mùi chua, mùi lên men hoặc mùi hôi

Kết cấu mềm nhưng không nhớt

Không xuất hiện nấm mốc

Trên thực tế, chuối chín kỹ thường được ưu tiên sử dụng trong nhiều món ăn như: sinh tố, bánh mì chuối, bánh kếp, yến mạch, các món tráng miệng cần vị ngọt tự nhiên.

Chuối chín có thay đổi giá trị dinh dưỡng không?

Khi chuối chín hơn, thành phần dinh dưỡng cũng thay đổi nhẹ. Chuối chín thường:

Có hàm lượng đường tự nhiên cao hơn

Dễ tiêu hóa hơn

Chứa chất xơ mềm hơn

Tuy nhiên, chỉ số đường huyết của chuối quá chín cũng có thể cao hơn so với chuối vàng còn cứng. Vì vậy, người mắc tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên lưu ý khi sử dụng.

Dấu hiệu cho thấy chuối đã hỏng thật sự

Bạn nên bỏ chuối nếu xuất hiện những dấu hiệu sau:

Có mùi chua nồng hoặc mùi cồn

Xuất hiện nấm mốc trên vỏ hoặc cuống

Rò rỉ nhiều chất lỏng

Phần ruột bên trong thâm đen, thối nhũn

Kết cấu nhớt bất thường

Đây là dấu hiệu của quá trình hư hỏng chứ không còn là chín tự nhiên.

Chuối chín nâu có gây hại cho sức khỏe?

Chuối chín vừa phải, dù có màu nâu, nhìn chung không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, chuối đã lên men, nhiễm mốc hoặc hư hỏng có thể gây khó chịu tiêu hóa, thậm chí tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở người nhạy cảm.

Với người cần kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể, chuối chín vừa có thể là lựa chọn phù hợp hơn chuối quá chín.

Chuối chuyển nâu không đồng nghĩa với việc đã hỏng. Trong nhiều trường hợp, đó chỉ là dấu hiệu chuối chín kỹ và vẫn hoàn toàn an toàn để sử dụng. Thay vì vội vàng bỏ đi, bạn có thể tận dụng chuối chín để chế biến nhiều món ăn ngon, vừa bổ dưỡng vừa giúp hạn chế lãng phí thực phẩm.