Điều gì sẽ xảy ra với hệ tiêu hóa khi thêm các loại rau có vị đắng vào chế độ ăn uống? 13/05/2026 19:35

(PLO)- Thêm rau có vị đắng vào thực đơn mỗi ngày có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, ổn định đường huyết và hỗ trợ cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Theo Verywell Health, các loại rau có vị đắng như cải xoăn, arugula, rau diếp xoăn, cải mù tạt, rau chân vịt hay bồ công anh không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho hệ tiêu hóa. Nhờ hàm lượng chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật tự nhiên, nhóm rau này có thể hỗ trợ hoạt động đường ruột, cải thiện hấp thu dưỡng chất và duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh.

Các loại rau vị đắng giúp hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng đường ruột và tăng hiệu quả hấp thu dưỡng chất cho cơ thể. Ảnh: Getty

1. Kích thích cơ thể sản sinh nhiều enzyme tiêu hóa hơn

Vị đắng tự nhiên trong rau xanh có khả năng kích hoạt các thụ thể ở miệng và đường ruột, từ đó thúc đẩy cơ thể tiết enzyme tiêu hóa và axit dạ dày. Quá trình này giúp thức ăn được phân giải hiệu quả hơn, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

2. Bổ sung nguồn chất xơ dồi dào

Phần lớn các loại rau lá đắng chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan. Loại chất xơ này giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Việc bổ sung rau đắng thường xuyên cũng giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn qua đường tiêu hóa.

3. Nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột

Các loại rau vị đắng chứa chất xơ prebiotic, nguồn “thức ăn” quan trọng cho lợi khuẩn trong đường ruột. Khi hệ vi sinh đường ruột phát triển cân bằng, cơ thể sẽ tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn, giảm viêm và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại.

Một hệ vi sinh khỏe mạnh còn có liên quan mật thiết đến khả năng miễn dịch và tâm trạng, do ruột và não bộ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

4. Hỗ trợ giảm đầy hơi và khó chịu bụng

Đầy hơi thường xuất hiện khi thức ăn tiêu hóa chậm hoặc táo bón kéo dài. Chất xơ trong rau đắng giúp cải thiện nhu động ruột, hỗ trợ quá trình đào thải diễn ra đều đặn hơn, từ đó giảm cảm giác chướng bụng và khó chịu sau ăn.

5. Tăng khả năng hấp thu dưỡng chất

Rau lá xanh vị đắng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho niêm mạc ruột. Khi lợi khuẩn chuyển hóa chất xơ thành axit béo chuỗi ngắn, lớp niêm mạc ruột được bảo vệ tốt hơn, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nhóm rau này còn cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

6. Hỗ trợ ổn định đường huyết

Hàm lượng chất xơ cao trong rau đắng giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau bữa ăn. Điều này giúp hạn chế tình trạng tăng giảm đường huyết đột ngột, nguyên nhân có thể gây mệt mỏi, đói nhanh hoặc cảm giác khó chịu.

Đường huyết ổn định hơn cũng tạo điều kiện cho hệ vi sinh đường ruột phát triển cân bằng, hạn chế sự gia tăng của vi khuẩn có hại.

7. Cung cấp chất chống oxy hóa bảo vệ đường ruột

Các loại rau vị đắng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ niêm mạc ruột khỏi tác động của gốc tự do và tình trạng viêm. Nhờ đó, hệ tiêu hóa được hỗ trợ hoạt động ổn định hơn và giảm nguy cơ kích ứng đường ruột.

8. Giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn

Nhờ lượng chất xơ dồi dào và các hợp chất tự nhiên, rau đắng có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn và hỗ trợ điều hòa hormone liên quan đến cảm giác thèm ăn. Điều này góp phần hạn chế ăn quá nhiều và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.