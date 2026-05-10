Phát hiện mới: Thành phần trong quả lựu có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim

Theo NDTV, quả lựu từ lâu được xem là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và các hợp chất chống oxy hóa mạnh. Đặc biệt, lựu chứa punicalagin và anthocyanin, những hoạt chất có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ giảm viêm và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, nguồn vitamin C, K, folate, magie và chất xơ trong lựu còn góp phần tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy hấp thụ sắt hiệu quả hơn.
Không chỉ dừng lại ở giá trị dinh dưỡng, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Antioxidants đã làm rõ thêm vai trò của lựu trong việc bảo vệ hệ tim mạch. Theo đó, punicalagin (PC), hợp chất chính trong lựu, khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa bởi hệ vi sinh đường ruột thành urolithin A (UA), một chất có hoạt tính sinh học mạnh mẽ hơn.
Cơ chế bảo vệ tim mạch từ lựu
Ổn định mảng xơ vữa động mạch
Urolithin A được chứng minh có khả năng làm dày và ổn định các mảng xơ vữa trong thành động mạch, từ đó giảm nguy cơ nứt vỡ, nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
Giảm viêm mạn tính
Hợp chất này giúp hạ thấp nồng độ các cytokine gây viêm trong máu, góp phần kiểm soát phản ứng viêm, yếu tố liên quan chặt chẽ đến bệnh tim mạch.
Giảm stress oxy hóa
Punicalagin và các chất chuyển hóa của nó giúp hạn chế sự hình thành các gốc oxy phản ứng (ROS), từ đó bảo vệ lớp nội mạc mạch máu khỏi tổn thương.
Ngăn tích tụ cholesterol trong tế bào miễn dịch
Urolithin A có khả năng "điều chỉnh" hoạt động của đại thực bào, ngăn chúng hấp thụ quá nhiều cholesterol xấu và hình thành tế bào bọt, yếu tố thúc đẩy tắc nghẽn động mạch.
Cải thiện hệ vi sinh đường ruột
Một điểm đáng chú ý là Urolithin A còn giúp tăng sản xuất các axit béo có lợi trong ruột, tạo nên vòng lặp tích cực giữa hệ vi sinh và sức khỏe toàn thân.
Những phát hiện mới cho thấy quả lựu không chỉ đơn thuần là thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn chứa các hợp chất sinh học có khả năng can thiệp trực tiếp vào các quá trình dẫn đến bệnh tim mạch. Việc bổ sung lựu vào chế độ ăn uống hợp lý vì thế có thể trở thành một chiến lược hỗ trợ hiệu quả trong việc bảo vệ tim và mạch máu một cách tự nhiên.