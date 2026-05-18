Vì sao ăn chuối theo cách này có thể gây hại cho sức khỏe? 18/05/2026 19:42

(PLO)-Chuối từ lâu đã được công nhận là một loại trái cây giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng vitamin cùng khoáng chất dồi dào.

Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ loại thực phẩm này không đúng cách hoặc quá liều lượng có thể dẫn đến những tác động bất lợi, thậm chí gây hại cho cơ thể của người sử dụng.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là thói quen ăn chuối quá sát giờ đi ngủ hoặc ăn khi bụng đang đói.

Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc ăn chuối quá muộn vào ban đêm sẽ làm gia tăng áp lực lên đường ruột do quá trình chuyển hóa của cơ thể bị chậm lại trong lúc ngủ, dễ dẫn đến trạng thái đầy bụng và khó chịu.

Bên cạnh đó, lượng đường tự nhiên có trong chuối khi được nạp vào cơ thể sai thời điểm có thể làm tăng đột biến lượng đường trong máu một cách tạm thời, vô tình giải phóng một nguồn năng lượng không cần thiết vào lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi và thư giãn thần kinh.

Một khía cạnh khác cần lưu ý là tác động của các hợp chất sinh học có trong chuối đối với hệ thần kinh và chu kỳ giấc ngủ.

Mặc dù chuối là nguồn cung cấp kali và magie tuyệt vời để hỗ trợ làm giãn cơ bắp, nhưng loại quả này cũng chứa tyramine, một hợp chất có thể kích thích các chất dẫn truyền thần kinh hoạt động mạnh hơn.

Việc tiêu thụ chuối quá mức hoặc ăn vào thời điểm cơ thể nhạy cảm với thành phần này có thể là nguyên nhân khiến các giấc mơ trở nên sống động, rõ nét một cách bất thường, đôi khi gây ra hiện tượng mộng mị và làm giảm chất lượng của giấc ngủ sâu.

Ngoài ra, việc ăn chuối khi đói cũng được các bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế do hàm lượng magie cao trong chuối có thể làm mất cân bằng tỷ lệ canxi và magie trong máu, gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thống tim mạch.

Chính vì vậy, để tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng và tránh các phản tác dụng không mong muốn, người tiêu dùng được khuyên nên duy trì việc sử dụng chuối một cách điều độ với hàm lượng hợp lý, đồng thời lựa chọn các thời điểm thích hợp trong ngày như sau các bữa ăn chính hoặc ít nhất một tiếng trước khi đi ngủ.