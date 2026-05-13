7 loại thực phẩm nên kết hợp với ăn trứng để no lâu và tràn đầy năng lượng 13/05/2026 09:15

(PLO)- Kết hợp ăn trứng với các loại thực phẩm chứa chất xơ và tinh bột phức hợp giúp bạn no lâu và cảm thấy hài lòng.

Ăn trứng là thực phẩm dễ chế biến và giàu protein. Mỗi quả trứng cung cấp từ 6-7 gram protein. Để bữa sáng tràn đầy năng lượng, bạn nên kết hợp ăn trứng với chất xơ, chất béo lành mạnh và carbohydrate.

Quả bơ

Sự kết hợp này tạo nên món ăn tốt cho tim mạch và no bụng. Chất béo trong bơ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K từ trứng. Bạn có thể thử trứng bác ăn kèm bơ thái lát hoặc bơ nướng có trứng ở giữa.

Cá hồi hun khói

Cả cá hồi và trứng đều cung cấp lượng protein lớn cho bữa sáng. Đây là dưỡng chất tuyệt vời giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào cuối ngày. Cá hồi rất giàu axit béo omega-3, hỗ trợ sức khỏe não bộ, mắt và tim mạch. Bạn có thể dùng cá hồi xông khói thay thế thịt xông khói trong món Eggs Benedict hoặc dùng kèm bánh mì tròn.

Rau bina và nấm

Trứng có hàm lượng vitamin C thấp. Trong khi đó, vitamin C giúp cải thiện sự hấp thụ sắt. Kết hợp trứng với rau bina sẽ cung cấp cả hai dưỡng chất này. Nấm cung cấp vitamin nhóm B, kali và các chất chống oxy hóa nhưng rất ít calo. Rau bina và nấm đặc biệt hợp với món trứng khuấy hoặc cuộn thành bánh burrito.

Bánh mì nướng nguyên cám hoặc bánh mì chua

Trứng giàu protein nhưng lại ít carbohydrate phức hợp. Bánh mì nướng nguyên cám bổ sung chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu. Protein trong trứng làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa tình trạng tụt năng lượng. Bánh mì chua cũng mang lại những lợi ích độc đáo cho sức khỏe đường ruột.

Sữa chua Hy Lạp

Ăn trứng cùng sữa chua Hy Lạp giúp tăng lượng protein tổng thể. Canxi trong sữa chua hỗ trợ vitamin D trong trứng giúp xương chắc khỏe. Bạn có thể ăn trứng bác với sữa chua hoặc thử món cilbir truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các loại quả mọng tươi

Các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu tây rất hợp với trứng. Chất xơ trong quả mọng làm chậm quá trình tiêu hóa. Vị ngọt tự nhiên của chúng cân bằng vị mặn của trứng mà không làm tăng đột biến lượng đường trong máu.

Khoai lang

Khoai lang cung cấp carbohydrate phức hợp, beta-carotene và kali. Sự kết hợp này đặc biệt tốt sau khi tập luyện để phục hồi cơ bắp. Bạn có thể dùng khoai lang thái hạt lựu nướng hoặc khoai lang luộc ăn kèm với trứng vào buổi sáng.

Điều gì xảy ra nếu bạn chỉ ăn trứng?

Ăn trứng là lựa chọn hợp lý nhưng trứng không cung cấp đủ mọi dưỡng chất. Nếu chỉ ăn trứng vào bữa sáng, bạn sẽ thiếu hụt các chất sau:

Chất xơ: Trứng không chứa chất xơ để điều hòa đường huyết và giúp no lâu. Thiếu chất xơ từ thực vật, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói trở lại.

Vitamin C: Trứng không cung cấp nhiều vitamin C hỗ trợ miễn dịch và hấp thụ sắt. Một bữa sáng chỉ toàn trứng sẽ không bổ sung đủ chất này.

Tinh bột phức hợp: Trứng ít carbohydrate, vốn là nguồn năng lượng ưa thích của cơ thể. Nếu không có tinh bột phức hợp, bạn dễ cảm thấy mệt mỏi vào giữa buổi sáng.

Các bữa ăn kết hợp đủ protein, chất béo, chất xơ và carbohydrate mang lại cảm giác no lâu hơn. Trứng chỉ cung cấp một phần, các thành phần còn lại cần bổ sung từ nguồn khác.