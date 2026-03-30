Ăn trứng mỗi ngày có làm tăng cholesterol và gây hại tim mạch không? 30/03/2026 14:18

Tuy nhiên, hàm lượng cholesterol trong trứng đôi khi lại bị mang tiếng xấu. Các nghiên cứu và hướng dẫn gần đây đã thách thức quan điểm này. Dưới đây là những gì các nghiên cứu và chuyên gia nói về sự an toàn và lợi ích của trứng.

Ăn trứng mỗi ngày có an toàn không?

Hầu hết mọi người có thể ăn trứng mỗi ngày một cách an toàn. Một quả trứng chứa khoảng 180–200 mg cholesterol.

Các hướng dẫn trước đây cho rằng mọi người nên ăn ít hơn 300 mg cholesterol mỗi ngày và không quá ba quả trứng mỗi tuần. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại cho thấy cholesterol trong chế độ ăn uống có rất ít tác động đến nồng độ cholesterol LDL “xấu” trong máu. Do đó, ăn trứng an toàn cho phần lớn mọi người.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy ăn trứng không làm tăng mức cholesterol trong máu. Một nghiên cứu quy mô lớn thậm chí còn chỉ ra rằng ăn trứng từ một đến sáu lần mỗi tuần có thể làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cũng khuyến nghị nên ăn từ một đến hai quả trứng mỗi ngày như một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Tại sao trứng lại tốt cho sức khỏe?

Trứng cung cấp protein, chất béo lành mạnh, khoáng chất như selen, choline, folate và sắt. Chúng cũng giàu vitamin như biotin và vitamin B12, A, D, E và K cùng các hợp chất chống oxy hóa gọi là lutein và zeaxanthin.

Dưới đây là một vài điểm khác biệt về dinh dưỡng giữa lòng trắng và lòng đỏ trứng:

Lòng trắng trứng chứa phần lớn protein và vitamin B5. Lòng đỏ trứng chứa nhiều selen, folate, sắt và vitamin B12 hơn. Lòng đỏ trứng cũng chứa chất béo tốt, choline và các vitamin A, D, E và K, những chất mà lòng trắng trứng không có.

Ăn trứng mỗi ngày có gây hại cho sức khỏe không?

Trứng thường bị mang tiếng là chứa nhiều cholesterol. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy chất béo bão hòa có thể gây hại nhiều hơn cả cholesterol. Ăn quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mặc dù trứng có chứa một lượng chất béo bão hòa nhất định nhưng lượng đó không quá nhiều. Một quả trứng mỗi ngày cung cấp khoảng 1,5 gam chất béo bão hòa. Để so sánh, một khẩu phần thịt bò thăn nấu chín 85 gram có 5,3 gram chất béo bão hòa. Con số này còn cao hơn nếu bạn không cắt bỏ phần mỡ nhìn thấy được.

Cách chế biến trứng có quan trọng không?

Cách bạn chế biến trứng có thể ảnh hưởng đến lượng calo, cholesterol và chất béo bão hòa. Phương pháp chế biến tốt nhất phụ thuộc vào chế độ ăn uống tổng thể của bạn.

Chiên: Chiên trứng với bơ sẽ cung cấp nhiều chất béo bão hòa hơn. Một thìa cà phê (5 gram) bơ chứa 2,5 gram chất béo bão hòa, nhiều hơn lượng chất béo bão hòa có trong trứng. Chiên trứng sẽ không làm tăng quá nhiều lượng chất béo bão hòa tổng thể nếu bạn ăn chế độ ăn ít chất béo bão hòa.

Đánh trứng: Đánh trứng với bơ, sữa hoặc kem cũng làm tăng lượng chất béo bão hòa và cholesterol.

Luộc và chần: Trứng luộc và chần có lượng calo và chất béo bão hòa thấp hơn so với trứng chiên hoặc trứng bác. Hãy thử luộc hoặc chần nếu chế độ ăn uống tổng thể của bạn bao gồm các thực phẩm khác có hàm lượng chất béo bão hòa cao.

Ai có thể cần ăn ít trứng hơn?

Mặc dù các nghiên cứu gần đây cho thấy lợi ích của việc ăn trứng hàng ngày nhưng cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc. Một số nghiên cứu cho thấy ăn nhiều trứng có thể làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở những người có cholesterol cao, mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường.

Nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày hoặc mỗi tuần?

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị nên ăn từ một đến hai quả trứng mỗi ngày. Các nghiên cứu hiện tại cho thấy đối với người bình thường, việc tiêu thụ bảy lòng đỏ trứng mỗi tuần khó có thể gây ra hậu quả xấu cho sức khỏe.

Lòng trắng trứng không chứa cholesterol hay chất béo bão hòa. Tuy nhiên, bỏ qua lòng đỏ đồng nghĩa với việc lượng protein và chất dinh dưỡng sẽ giảm đi. Tách lòng trắng trứng có thể là lựa chọn tốt cho những người muốn bổ sung nhiều protein mà không cần quá nhiều chất béo.