Cà phê đen giúp giảm mỡ nội tạng như thế nào? 14/05/2026 20:28

(PLO)- Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê đen còn có thể hỗ trợ đốt cháy mỡ nội tạng, thúc đẩy trao đổi chất và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Theo Verywell Health, không giống mỡ dưới da nằm ngay bên dưới bề mặt cơ thể, mỡ nội tạng là lớp mỡ tích tụ sâu trong vùng bụng, bao quanh các cơ quan quan trọng và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 cùng hội chứng chuyển hóa.

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn, nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê đen có thể hỗ trợ quá trình giảm mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Dưới đây là những cơ chế giúp loại đồ uống này phát huy tác dụng.

Một tách cà phê đen mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ, từ tăng đốt mỡ, kiểm soát đường huyết đến hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Ảnh: Getty

1. Hỗ trợ tăng cường trao đổi chất

Cà phê đen chứa caffeine, hợp chất có khả năng kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp cơ thể tỉnh táo và tăng mức tiêu hao năng lượng. Một số nghiên cứu cho thấy caffeine có thể thúc đẩy tốc độ trao đổi chất tăng khoảng 5-20%.

Trao đổi chất là quá trình cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để duy trì các hoạt động sống. Khi tốc độ trao đổi chất được cải thiện, cơ thể sẽ đốt cháy calo hiệu quả hơn, kể cả trong trạng thái nghỉ ngơi, từ đó hỗ trợ giảm mỡ theo thời gian.

Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả này, cần kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động thường xuyên.

2. Thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo

Một trong những lợi ích đáng chú ý của cà phê đen là khả năng tăng cường oxy hóa chất béo, quá trình cơ thể phân giải mỡ để tạo năng lượng thay vì tích trữ.

Caffeine kích thích cơ thể sản sinh epinephrine (adrenaline), hormone giúp các tế bào mỡ giải phóng axit béo vào máu để được sử dụng làm năng lượng. Khi lượng mỡ được huy động và đốt cháy nhiều hơn, lượng mỡ tích trữ trong cơ thể cũng giảm dần theo thời gian.

Dù không thể "đốt cháy" riêng mỡ bụng hay mỡ nội tạng, việc cải thiện khả năng chuyển hóa chất béo tổng thể vẫn góp phần làm giảm lượng mỡ tích tụ quanh vùng bụng.

3. Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể góp phần cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết, dù kết quả hiện vẫn chưa hoàn toàn thống nhất.

Cà phê chứa axit chlorogenic, hợp chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ cơ thể xử lý và chuyển hóa đường hiệu quả hơn. Khi lượng đường trong máu được kiểm soát tốt, cơ thể sẽ hạn chế tích trữ phần đường dư thừa dưới dạng mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Để đạt lợi ích này, cà phê nên được uống nguyên chất, hạn chế thêm đường, siro hoặc kem béo vì các thành phần này có thể làm tăng lượng calo và giảm tác dụng hỗ trợ chuyển hóa.

4. Tăng hiệu quả vận động thể chất

Nhiều người lựa chọn uống cà phê trước khi tập luyện vì caffeine có thể giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện sức bền và giảm cảm giác mệt mỏi.

So với nhiều loại nước tăng lực hoặc thực phẩm bổ sung trước tập luyện, cà phê đen là lựa chọn tự nhiên hơn, không chứa nhiều đường hay phụ gia. Khi cơ thể có nhiều năng lượng hơn để vận động, việc duy trì thói quen tập luyện cũng trở nên dễ dàng và bền vững hơn.

Hoạt động thể chất đều đặn đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm mỡ lâu dài, vì giúp đốt cháy calo và cải thiện chuyển hóa năng lượng.

Tuy nhiên, do cà phê có tác dụng lợi tiểu nhẹ, cần bổ sung đủ nước trước và sau khi tập luyện để tránh mất nước.

5. Ít calo, phù hợp cho chế độ giảm mỡ

Cà phê đen gần như không chứa calo nếu không thêm đường, sữa hay kem béo. Việc thay thế các loại đồ uống nhiều đường như nước ngọt, trà sữa hoặc cà phê pha nhiều topping bằng cà phê đen có thể giúp giảm đáng kể lượng calo nạp vào mỗi ngày.

Kiểm soát lượng calo là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm mỡ bền vững. Vì vậy, lựa chọn cà phê đen như một thức uống thay thế có thể hỗ trợ cải thiện chế độ ăn và hạn chế tích tụ mỡ thừa.