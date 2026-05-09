5 cách bảo quản chuối tươi lâu đơn giản nhất vào mùa hè 09/05/2026 08:15

(PLO)- Những điều chỉnh đơn giản trong bảo quản có thể làm chậm quá trình chín của chuối vào mùa hè và giúp chúng tươi lâu hơn nhiều ngày.

Chuối là một trong những loại trái cây kinh tế, phổ biến ở nhiểu quốc gia. Chúng dễ ăn vặt, tiện lợi cho bữa sáng và có sẵn quanh năm. Tuy nhiên vào mùa hè, chuối lại là loại trái cây dễ bị lãng phí nhất do chín nhanh hơn dự kiến. Hôm nay chuối còn cứng và vàng, ngày mai chúng đã phủ đầy các đốm đen và trở nên mềm nhũn.

Mặc dù quá trình chín nhanh là tự nhiên, nhất là trong thời tiết ấm áp, nhưng cách bảo quản chuối đóng vai trò rất quan trọng. Với một vài thay đổi đơn giản, bạn có thể làm chậm quá trình này và giữ cho chuối tươi lâu hơn.

Tại sao chuối chín nhanh vào mùa hè?

Chuối giải phóng một loại khí tự nhiên gọi là ethylene giúp đẩy nhanh quá trình chín. Ở nhiệt độ cao, quá trình này diễn ra nhanh hơn khiến chuối mau mềm và hư hỏng. Bằng cách kiểm soát nhiệt độ, luồng không khí và thời gian tiếp xúc với khí này, bạn có thể kéo dài thời hạn sử dụng của chuối.

5 cách giúp chuối tươi lâu hơn

Tránh để gần các loại trái cây khác: Chuối thải ra khí ethylene có thể ảnh hưởng đến các loại trái cây xung quanh. Bảo quản riêng chuối giúp làm chậm quá trình chín và giữ cho chúng tươi lâu hơn.

Quấn quanh cuống chuối: Bọc cuống của buồng chuối bằng màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc giúp giữ lại khí ethylene ngay tại nguồn. Mẹo đơn giản này có thể làm chậm quá trình chín đáng kể.

Treo chuối thay vì đặt nằm phẳng: Treo chuối lên móc hoặc giá đỡ giúp cải thiện sự lưu thông không khí và ngăn ngừa dập nát. Việc giảm áp lực lên quả sẽ hạn chế các đốm đen và làm chậm quá trình hư hỏng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát: Bạn nên tránh để chuối tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc gần nguồn nhiệt. Nơi khô ráo, thoáng mát trong bếp sẽ giúp giữ được độ giòn và tươi ngon của chuối.

Bảo quản lạnh sau khi chín: Nếu chuối đã chín hoàn toàn nhưng chưa muốn ăn ngay, bạn hãy cho chúng vào tủ lạnh. Vỏ chuối có thể bị sẫm màu nhưng phần bên trong vẫn tươi ngon thêm vài ngày.

Một mẹo nhỏ cần nhớ

Nếu chuối đã chín quá, bạn đừng vứt đi. Có thể dùng chúng để làm sinh tố, bánh kếp hoặc các món nướng như bánh mì chuối. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong bảo quản có thể giúp chuối giữ được độ tươi ngon suốt mùa hè. Với những mẹo đơn giản này, bạn có thể thưởng thức chuối ở độ tươi ngon nhất mà không lo bị hỏng nhanh.