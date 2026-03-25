Nho hay chuối tốt hơn cho lượng đường trong máu? 25/03/2026 16:03

(PLO)- Việc ăn trái cây tươi thường là lựa chọn thông minh để hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn loại trái cây nào là tốt nhất cho lượng đường trong máu. Nho và chuối đều bổ dưỡng, nhưng tác động của chúng đến đường huyết có sự khác biệt nhất định.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, nho có hàm lượng chất xơ thấp nhưng lượng đường cao so với kích thước. Ảnh: AI.



Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết cả hai đều không phải là lựa chọn xấu đối với phản ứng đường huyết. Sau đây là lý do cụ thể.

Ảnh hưởng của nho đến lượng đường trong máu

Theo chuyên gia dinh dưỡng, nho có hàm lượng chất xơ thấp nhưng lượng đường cao so với kích thước. Do đó, chúng có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh và đột biến hơn so với lê hay chuối.

Khẩu phần lớn thường dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao hơn. Tuy nhiên, nho vẫn chứa nước và các dưỡng chất giúp làm chậm quá trình hấp thụ.

Một khẩu phần khoảng 2/3 chén nho chứa khoảng 17 gam đường. Dù con số này có vẻ nhiều nhưng sự gia tăng đường huyết sau khi ăn nho thường không đáng lo ngại. Theo chuyên gia đối với hầu hết người khỏe mạnh, mức tăng này chỉ ở mức khiêm tốn và tạm thời. Ngay cả với người mắc bệnh tiểu đường, ăn trái cây với lượng vừa phải vẫn có thể giúp giảm lượng đường trong máu.

Chuối ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như thế nào?

Chuyên gia nhận định chuối cung cấp năng lượng bền vững hơn so với nho. Tuy nhiên, tác động của chúng phụ thuộc vào độ chín.

Chuối xanh chứa nhiều tinh bột kháng, loại tinh bột đi qua dạ dày và ruột non mà không bị tiêu hóa. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng cảm giác no. Các nghiên cứu cho thấy tinh bột kháng có thể làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin.

So với chuối xanh, chuối chín kỹ thường làm tăng lượng đường trong máu đáng kể hơn. “Chuối chín vàng, có đốm đã chuyển hóa phần lớn tinh bột thành đường đơn, dẫn đến lượng đường trong máu tăng nhanh hơn”, chuyên gia chia se. Nhưng tương tự nho, sự gia tăng này thường diễn ra nhẹ nhàng và không đáng lo ngại.

Chuối cũng chứa lượng chất xơ đáng kể. Một quả chuối cỡ trung bình có khoảng 3 gam chất xơ. Lượng chất xơ này đóng vai trò như vật cản, làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu.

Nho hay chuối: Loại nào tốt hơn?

Các chuyên gia khẳng định không loại trái cây nào tốt hơn hay tệ hơn cho đường huyết. Với người khỏe mạnh, cả hai loại này đều phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng. Cơ thể con người có khả năng tự điều chỉnh rất tốt các dao động đường huyết sau khi ăn trái cây nguyên quả.

Nếu lo lắng, bạn nên ăn trái cây cùng một ít protein hoặc chất béo lành mạnh. Cách này làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp đường đi vào máu từ từ và dễ kiểm soát hơn.

Việc chọn loại nào tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Nếu bạn cần năng lượng nhanh chóng trước khi chạy bộ, đường tác dụng nhanh trong nho sẽ tốt hơn. Nếu bạn muốn cảm thấy no đến tận trưa, chuối là lựa chọn ổn định hơn, chuyên gia nhấn mạnh.

Lời khuyên để kiểm soát lượng đường trong máu

Bạn nên chọn trái cây nguyên quả thay vì nước ép và đồ ngọt tinh chế. Trái cây nguyên quả cung cấp chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi, giúp hỗ trợ sức khỏe tích cực.

Bên cạnh đó, hãy tập thể dục thường xuyên. Hoạt động thể chất làm tăng độ nhạy insulin, giúp cơ thể sử dụng đường làm năng lượng hiệu quả. Đi bộ 10 phút sau bữa ăn giúp cơ bắp hấp thụ lượng đường trong máu để làm nhiên liệu.

Cuối cùng, hãy tập trung vào những gì có thể bổ sung thay vì loại bỏ. Thay vì nhịn ăn nho, bạn có thể thêm quả óc chó để món ăn vặt ngon miệng và giàu dinh dưỡng hơn. Một bữa ăn cân bằng nên kết hợp tinh bột với protein hoặc chất béo để duy trì mức năng lượng ổn định.