Lợi ích bất ngờ của nghệ đối với tình trạng viêm mãn tính 10/05/2026 15:24

(PLO)- Nghiên cứu cho thấy curcumin trong nghệ có thể hỗ trợ kiểm soát các tình trạng viêm nhiễm như viêm khớp.

Nghệ là loại gia vị màu vàng tươi có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Loại gia vị này cho thấy tiềm năng hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến viêm nhiễm.

Chuyên gia Gabrielle Kishner cho biết: “Curcumin là hợp chất hoạt tính trong nghệ. Nó giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ huyết áp và cải thiện cholesterol”. Hợp chất này cũng hỗ trợ điều trị các bệnh viêm ruột, viêm khớp và vảy nến.

Theo chuyên gia, tác dụng chống viêm của nghệ đến từ khả năng làm gián đoạn các trung tâm điều khiển phản ứng viêm. Đồng thời, nó giúp tăng cường khả năng phòng vệ chống oxy hóa của cơ thể. Dưới đây là những lợi ích của nghệ trong việc giảm viêm.

Ngăn chặn các con đường gây viêm

Curcumin ngăn chặn phức hợp protein NF-κB, công tắc chính điều khiển quá trình viêm. Khi phức hợp này kích hoạt sẽ tạo ra các cytokine thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể. Do đó, việc ngăn chặn NF-κB giúp giảm viêm hiệu quả trong các mô.

Điều hòa các enzyme gây viêm

Chuyên gia Kishner giải thích curcumin giúp làm chậm hoạt động của một số enzyme gây viêm như COX-2, LOX và iNOS. Khi các enzyme này hoạt động quá mức, chúng dễ dẫn đến các bệnh mãn tính và ung thư.

Curcumin cũng giúp kiểm soát viêm khớp thoái hóa. Nó hoạt động tương tự các loại thuốc điều trị viêm khớp thông thường nhưng an toàn và ít tác dụng phụ hơn.

Giảm protein phản ứng C (CRP)

Nghệ có tác dụng làm giảm protein phản ứng C. Đây là loại protein do gan sản sinh khi cơ thể bị viêm. Các nghiên cứu cho thấy dùng 1.000 mg curcumin mỗi ngày trong 10 tuần giúp giảm đáng kể nồng độ CRP ở người mắc bệnh viêm mãn tính.

Hỗ trợ chống oxy hóa và giảm stress oxy hóa

Theo chuyên gia curcumin giúp trung hòa các gốc tự do và tăng cường enzyme chống oxy hóa tự nhiên. Tác động kép này giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân gây lão hóa và bệnh mãn tính.

Các tác dụng phụ tiềm ẩn

Thực phẩm chức năng từ nghệ thường an toàn. Tác dụng phụ phổ biến nhất là buồn nôn, trào ngược axit hoặc tiêu chảy. Một số trường hợp hiếm gặp có thể gây tổn thương gan hoặc giảm nồng độ sắt nếu dùng liều quá cao. Ngoài ra, nghệ có thể làm tăng oxalat trong nước tiểu, gây nguy cơ sỏi thận.

Liều lượng sử dụng

Việc dùng 0-3 mg curcumin trên mỗi kg trọng lượng cơ thể là ngưỡng an toàn. Một số nghiên cứu cho thấy liều 2.000 mg mỗi ngày vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ của nghệ khá thấp nếu dùng riêng lẻ.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng

Phụ nữ mang thai, người mắc sỏi mật, sỏi thận hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nghệ. Curcumin có đặc tính chống đông máu và có thể làm giảm lượng đường trong máu. Việc dùng chung với thuốc tiểu đường như insulin hoặc metformin có thể gây hạ đường huyết.

Để hấp thụ tốt hơn, bạn nên chọn sản phẩm có chứa tiêu đen (piperine). Do curcumin tan trong chất béo, bạn nên uống kèm với bữa ăn có chứa chất béo.