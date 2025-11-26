Dùng nghệ để tăng cường sức khỏe, coi chừng phản tác dụng và gây khó tiêu 26/11/2025 18:06

Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc dùng không đúng cách, nghệ có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng. Thậm chí, nghệ còn tương tác nguy hiểm với một số loại thuốc điều trị.

Thời điểm dùng nghệ tối ưu là nên dùng cùng bữa ăn giàu chất béo. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Hãy cùng tìm hiểu 5 điều quan trọng cần lưu ý trước khi đưa nghệ vào thói quen hàng ngày của bạn.

Nên dùng cùng bữa ăn giàu chất béo

Mặc dù chưa có bằng chứng xác định thời điểm tốt nhất trong ngày để dùng thực phẩm bổ sung nghệ, các chuyên gia khuyến nghị nên dùng loại gia vị này trong hoặc ngay sau các bữa ăn có chất béo. Mục đích là để cơ thể hấp thụ hoạt chất Curcumin trong nghệ một cách hiệu quả nhất.

Uống viên bổ sung nghệ vào buổi sáng rất tiện lợi, nhưng bạn nên chia liều dùng (sáng và tối) để giảm thiểu các tác dụng phụ tiềm ẩn. Bữa tối thường chứa nhiều thực phẩm giàu chất béo hơn, tạo điều kiện lý tưởng cho việc hấp thụ nghệ. Mặc dù nghệ có thể giúp thư giãn, nhưng dùng trước khi ngủ có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, dẫn đến gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Tương tác nguy hiểm với các loại thuốc

Khi dùng với số lượng lớn (đặc biệt là dạng thực phẩm chức năng), nghệ có thể tương tác nghiêm trọng với một số loại thuốc điều trị. Điều này làm thay đổi hiệu quả của thuốc hoặc tăng nguy cơ:

Aspirin (Thuốc chống đông máu/giảm đau): Nghiên cứu chỉ ra nghệ có tác dụng chống viêm và chống kết tập tiểu cầu tương tự Aspirin. Việc kết hợp cả hai có thể làm tăng đáng kể nguy cơ chảy máu.

Insulin (Thuốc trị tiểu đường): Nghệ có khả năng điều chỉnh protein liên quan đến việc giải phóng Insulin, dẫn đến giảm lượng đường trong máu quá mức.

Losartan (Thuốc hạ huyết áp): Một số nghiên cứu cho thấy nghệ có thể ảnh hưởng đến khả năng phân hủy thuốc của gan. Điều này khiến nồng độ thuốc trong cơ thể tăng cao hơn mức bình thường.

Cẩn trọng với các tác dụng phụ nghiêm trọng

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc lạm dụng nghệ hoặc cơ địa nhạy cảm có thể dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng cần đặc biệt lưu ý:

Hoạt chất Curcumin có thể khiến túi mật co bóp mạnh, làm rỗng mật. Nếu người dùng đang bị sỏi mật, việc co bóp này sẽ tăng áp lực trong túi mật. Điều này gây khó khăn cho việc loại bỏ sỏi. Những người có tiền sử dị ứng với Aspirin nên thận trọng khi dùng nghệ, vì nghệ có chứa salicylat – một hợp chất tương tự.

Một số người có thể gặp phải các triệu chứng như buồn nôn, khó chịu, đau bụng và tiêu chảy khi dùng thực phẩm bổ sung nghệ.

Cản trở hấp thụ một số khoáng chất

Nghệ được ghi nhận là có khả năng cản trở sự hấp thụ sắt từ các loại thực phẩm giàu chất sắt trong cơ thể. Do đó, cần lưu ý khi dùng nghệ chung với các thực phẩm sau: Trứng, đậu các loại, thịt đỏ, rau lá xanh, cá ngừ, cá hồi và ngũ cốc nguyên hạt.

Những đối tượng không an toàn để dùng nghệ liều cao

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyến cáo không nên dùng thực phẩm bổ sung nghệ liều cao trong một số trường hợp cụ thể:

Tuyệt đối tránh dùng nghệ bổ sung nếu bạn đang sử dụng thuốc làm loãng máu, thuốc kháng axit hoặc thuốc điều trị bệnh tiểu đường. Hiện chưa có đủ nghiên cứu lâm sàng để xác định tính an toàn của việc bổ sung nghệ liều cao trong giai đoạn thai kỳ hoặc cho con bú.

Tuy nhiên, hàm lượng nghệ thông thường có trong thực phẩm vẫn được xem là an toàn. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra tình trạng nhiễm kim loại nặng trong nghệ không rõ nguồn gốc. Đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với phụ nữ mang thai, trẻ em và những người mắc bệnh thận hoặc gan.