8 loại gia vị chống viêm mạnh hơn nghệ 25/11/2025 13:46

(PLO)- Một số loại gia vị có thể giúp chống viêm như gừng, tỏi, quế, tiêu đen, thảo quả….

Viêm là một yếu tố quan trọng trong các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim. Nghệ nổi tiếng với những lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn có một số gia vị khác có khả năng chống viêm mạnh hơn và dưới đây là những gia vị thay thế nghệ.

Gừng có thể cải thiện các tình trạng viêm nhiễm. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Gừng

Gừng có thể cải thiện các tình trạng viêm nhiễm, chẳng hạn như viêm khớp. Một nghiên cứu cho thấy việc bổ sung gừng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng và làm chậm sự tiến triển của viêm khớp dạng thấp.

Loại gia vị này chứa các hợp chất thực vật gọi là gingerols và shogaols. Chúng giúp giảm mức độ protein gây viêm trong cơ thể và ngăn chặn tình trạng viêm xảy ra.

Hãy thử thêm gừng vào các món xào hoặc rau củ nướng. Nó cũng có thể tạo thêm hương vị ấm áp, cay nồng cho trà hoặc nước. Gừng cũng có sẵn dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Đinh hương

Đinh hương là một loại gia vị ngọt, ấm, phổ biến trong làm bánh. Chúng giàu polyphenol, một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm mạnh. Đinh hương chứa một loại polyphenol gọi là eugenol. Chất này có thể giúp giảm viêm và đau.

Ớt Cayenne

Ớt Cayenne là một loại gia vị cay có đặc tính chống viêm mạnh. Ớt có chứa capsaicin, một hợp chất làm giảm protein gây viêm và cải thiện mức độ đau.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng capsaicin ức chế con đường gây viêm trong cơ thể. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng viêm xảy ra.

Quế

Quế là một loại gia vị chống viêm, giúp tăng thêm hương vị ngọt ngào cho nhiều món ăn. Nó chứa cinnamaldehyde, một chất chống oxy hóa có thể giảm viêm và điều hòa lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu cho thấy quế có thể bảo vệ sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer nhờ tác dụng chống viêm.

Quế là một gia vị thơm ngon cho các món nướng, ớt và yến mạch. Nó cũng có thể được thêm vào đồ uống ấm như trà hoặc cà phê.

Nghệ tây

Nghệ tây là một loại gia vị màu vàng tươi, giúp tăng thêm hương vị đậm đà cho các món cơm. Nó chứa các hợp chất thực vật như crocin và safranal. Các chất này giúp giảm stress oxy hóa và viêm nhiễm trong cơ thể.

Nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên bổ sung nghệ tây có thể làm giảm lượng protein phản ứng C (CRP) trong máu. Đây là một dấu hiệu của tình trạng viêm. Một nghiên cứu khác cho thấy nghệ tây có thể bảo vệ chống lại một số tình trạng viêm, bao gồm bệnh viêm ruột (IBD).

Thảo quả

Thảo quả là một loại gia vị ngọt giàu hợp chất thực vật chống viêm. Tinh dầu trong thảo quả có đặc tính chống oxy hóa. Chúng có thể làm giảm tổn thương tế bào và giảm viêm. Một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ thảo quả có thể làm giảm các dấu hiệu viêm trong máu.

Thảo quả là một loại gia vị phổ biến trong các món ăn Ấn Độ. Nó giúp tăng thêm hương vị đậm đà cho cà ri và nước sốt. Nó cũng có thể được thêm vào bánh ngọt và trà.

Tiêu đen

Tiêu đen là một loại gia vị phổ biến có thể làm giảm viêm não. Nó chứa piperine, một hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh. Một đánh giá cho thấy piperine làm giảm các dấu hiệu viêm, có thể dẫn đến các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.

Tỏi

Tỏi là một loại rau thuộc cùng họ thực vật với hành tây, hẹ và tỏi tây. Tỏi chứa đặc tính kháng viêm mạnh mẽ. Nó có thể giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm ruột. Ăn nhiều tỏi có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Bạn hãy thêm tỏi phi nhẹ vào các món ăn mặn như mì ống, món xào, súp, món hầm hoặc rau nướng.