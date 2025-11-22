6 gia vị ‘thần dược’ giúp chống viêm, tối ưu hóa sức khỏe tim mạch 22/11/2025 08:17

(PLO)- Bổ sung các gia vị chống viêm tự nhiên vào chế độ ăn hằng ngày không chỉ tăng hương vị mà còn là giải pháp dễ dàng, tiết kiệm chi phí để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Dưới đây là 6 loại gia vị được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên sử dụng thường xuyên để chống viêm và tối ưu hóa sức khỏe tim mạch.

Ngoài sự thơm ngon, gừng còn cung cấp các hợp chất chống viêm vào bữa ăn của bạn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Quế

Quế đã chứng minh tác dụng điều chỉnh huyết áp, đường huyết, cholesterol và các chỉ số viêm. Điều này khiến nó trở thành gia vị tuyệt vời hỗ trợ chuyển hóa và sức khỏe tim mạch.

Đặc biệt, quế Ceylon chứa hàm lượng cao các hoạt chất sinh học như cinnamaldehyde, axit cinnamic và cinnamate. Các hợp chất này sở hữu đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, mang lại lợi ích rõ rệt cho tim mạch.

Thực tế, một nghiên cứu đánh giá năm 2025 chỉ ra việc bổ sung quế giúp cải thiện các chỉ số sức khỏe tim mạch như cholesterol, insulin lúc đói, huyết áp và triglyceride.

Đinh hương

Đinh hương là một gia vị chống viêm thơm khác cần được bổ sung vào chế độ ăn để tăng cường bảo vệ tim mạch. Chúng chứa nhiều hoạt chất, bao gồm eugenol, alpha-humulene, beta-caryophyllene, axit gallic, quercetin và luteolin. Trong đó, eugenol đặc biệt hiệu nghiệm.

Theo chuyên gia, hàm lượng eugenol trong đinh hương có thể giúp giảm viêm, bảo vệ mạch máu khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ duy trì mức cholesterol khỏe mạnh.

Để tối ưu hóa sức khỏe tim mạch, nên dùng khoảng một phần tư thìa cà phê đinh hương xay hoặc hai đến ba nhánh đinh hương nguyên mỗi ngày. Có thể dùng trong trà hoặc rắc lên trên các món ăn để tạo hương vị ấm, ngọt nhẹ và hơi cay, tăng thêm chiều sâu cho cả món mặn và món ngọt.

Tỏi

Các nghiên cứu cho thấy tỏi có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim theo nhiều cơ chế. Tỏi chứa một hoạt chất chính gọi là allicin, có thể giúp hạ huyết áp, cải thiện mức cholesterol, giảm viêm và bảo vệ mạch máu khỏi sự hình thành mảng bám.

Allicin được sản sinh khi tỏi được thái hạt lựu hoặc băm nhỏ. Do đó, chế biến theo cách này sẽ tối đa hóa lợi ích của nó.

Mặc dù thực phẩm bổ sung tỏi không luôn được khuyến nghị do tiềm năng tương tác với các loại thuốc như thuốc làm loãng máu và aspirin, việc sử dụng tỏi nguyên củ trong chế độ ăn uống nhìn chung là an toàn.

Gừng

Ngoài sự thơm ngon, gừng còn cung cấp các hợp chất chống viêm vào bữa ăn của bạn. Gừng chứa gingerol và shogaol. Các hoạt chất này có khả năng làm giảm viêm, hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu và insulin khỏe mạnh. Đồng thời, chúng cải thiện tuần hoàn máu và giúp giảm triglyceride.

Để đạt lợi ích bảo vệ tim mạch, nên dùng 1 đến 2 thìa cà phê gừng tươi, hoặc ½ thìa cà phê gừng xay, mỗi ngày trong trà, sinh tố hoặc các món xào.

Ớt đỏ nghiền

Một nghiên cứu đánh giá nhỏ năm 2022 cho thấy những người tham gia thường xuyên ăn ớt có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 17%.

Capsaicin, hợp chất tạo nên vị cay đặc trưng của ớt, có thể giúp giảm viêm bằng cách làm giảm nồng độ một số hóa chất gây viêm trong cơ thể. Capsaicin cũng có thể thúc đẩy sản xuất oxit nitric, một loại khí giúp thư giãn và mở rộng mạch máu.

Nghệ

Curcumin, một hợp chất chính trong nghệ, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó giúp bảo vệ mạch máu và có thể hỗ trợ mức cholesterol và huyết áp khỏe mạnh.

Curcumin đã được chứng minh làm giảm nồng độ protein phản ứng C (CRP), một dấu hiệu viêm trong cơ thể.

Mặc dù việc bổ sung nghệ vào chế độ ăn uống nói chung là an toàn, liều cao từ nghệ hoặc thực phẩm bổ sung curcumin có khả năng tương tác với thuốc chống đông máu, thuốc trị tiểu đường hoặc thuốc kháng axit.

Do curcumin khó được hấp thụ khi sử dụng riêng lẻ, việc kết hợp nghệ với hạt tiêu đen (chứa piperine) có thể giúp tăng khả dụng sinh học của nó.