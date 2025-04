5 loại thực phẩm chống viêm giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn

Nếu bạn cảm thấy đầy hơi, uể oải hoặc không khỏe, thì rất có thể tình trạng viêm đang diễn ra trong cơ thể. Viêm mãn tính có liên quan đến mệt mỏi, đau khớp, các vấn đề về đường ruột và mất cân bằng hormone. Và những gì bạn ăn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoặc chống lại tình trạng này.

Hầu hết mọi người không cần phải thay đổi hoàn toàn chế độ ăn uống và lối sống để giảm tình trạng viêm cấp độ thấp. Hiểu được những loại thực phẩm nào có thể gây ra phản ứng viêm có thể giúp bạn xác định các lựa chọn thay thế tốt hơn.

Đồng thời, việc bổ sung các thành phần chống viêm có thể giúp bạn khỏe nhanh hơn. Dưới đây là năm loại thực phẩm chống viêm mà bạn nên kết hợp vào bữa ăn của mình.

Nghệ được coi như siêu thực phẩm nhờ curcumin, hợp chất hoạt động của nó có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nghiên cứu cho thấy curcumin có thể làm giảm đáng kể các dấu hiệu viêm.

Do đó, thêm thực phẩm chống viêm này vào hỗn hợp gia vị khi nấu ăn để có sức khỏe tổng thể tốt nhất.

Gừng là thực phẩm chống viêm mạnh mẽ, có lợi ích trong nhiều tình trạng bệnh mãn tính. Gừng giúp kiểm soát tình trạng viêm toàn thân và làm giảm các triệu chứng phổ biến như đau khớp, đầy hơi và mệt mỏi.

Để có lợi ích tối đa, hãy lấy một củ gừng tươi và thử một trong những cách sau: pha thành trà với nước nóng, chanh và mật ong; xay vào sinh tố trái cây; hoặc bào vào các món xào, trộn salad hoặc ướp.

Hạt chia chứa protein giúp giảm viêm trong cơ thể. Chúng cũng chứa nhiều chất xơ và axit béo omega-3, hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng lượng đường trong máu và giảm viêm nói chung.

Thêm một thìa hạt chia vào yến mạch, xay vào sinh tố hoặc làm món pudding hạt chia bằng cách ngâm chúng trong sữa hạnh nhân và rắc thêm quả mọng lên trên.

Đây cũng là thực phẩm chống viêm. Khoai lang chứa polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Chúng cũng là nguồn chất xơ và carbohydrate phức hợp tuyệt vời hỗ trợ cân bằng hormone và ổn định lượng đường trong máu.

Trà xanh chứa nhiều polyphenol - hợp chất thực vật tự nhiên giúp chống viêm. Loại chính trong trà xanh được gọi là catechin, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để chống lại các gốc tự do, giảm căng thẳng cho tế bào và hỗ trợ hệ thống giải độc tự nhiên của cơ thể.

Hãy thay thế tách cà phê thứ hai bằng một tách trà xanh vào buổi sáng, nhâm nhi một tách trà đá vào buổi chiều hoặc pha một ít matcha với nước nóng hoặc sữa yến mạch.

Viêm đóng vai trò trong nhiều triệu chứng hàng ngày mà chúng ta thường bỏ qua—như năng lượng thấp, tiêu hóa kém hoặc sương mù não. Những lựa chọn nhỏ, nhất quán có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Bao gồm nhiều thành phần chống viêm như thế này trong các bữa ăn hàng tuần của bạn là một cách đơn giản, thiết thực để hỗ trợ sức khỏe từ trong ra ngoài.