Những loại thực phẩm và thuốc đại kỵ khi dùng chung với nghệ 07/12/2025 12:30

Tuy nhiên, nghệ có thể tương tác với một số loại thực phẩm, chất bổ sung và thuốc. Những tương tác này dễ xảy ra với viên nghệ cô đặc hơn là nghệ dùng trong nấu ăn. Dưới đây là những lưu ý quan trọng.

Chất bổ sung làm loãng máu không dùng chung với nghệ. Ảnh: AI.

Chất bổ sung làm loãng máu

Nghệ có đặc tính chống kết tập tiểu cầu, giúp ngăn ngừa đông máu. Do đó, dùng nghệ chung với thuốc hoặc thực phẩm chức năng làm loãng máu có thể làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc bầm tím.

Cần thận trọng khi dùng nghệ nếu bạn đang sử dụng các chất bổ sung có tính chất tương tự, bao gồm: Vitamin E, Quế, Tỏi, Gừng, Bạch quả, Chiết xuất hạt nho.

Chất bổ sung hạ đường huyết

Dùng nghệ thường xuyên có thể giúp hạ đường huyết. Điều này hữu ích cho người có nguy cơ mắc tiểu đường nhưng lại có thể gây rủi ro nếu dùng chung với các chất bổ sung hoặc thuốc hạ đường huyết khác.

Việc kết hợp này dễ dẫn đến tình trạng hạ đường huyết quá mức với các dấu hiệu: chóng mặt, run rẩy, cáu kỉnh, nhịp tim nhanh và lú lẫn. Hãy thận trọng nếu bạn đang dùng: Quế, gừng, cỏ cà ri, Ashwagandha, hoa cơm cháy, cây kế sữa, crom.

Chất bổ sung gây hại cho gan

Hàm lượng nghệ cao trong thực phẩm bổ sung có thể gây áp lực cho gan. Cần đặc biệt thận trọng khi dùng nghệ với các loại thảo dược khác cũng có nguy cơ gây tổn thương gan nếu dùng sai cách, bao gồm: Kava, rễ cây rắn đen (Black cohosh), quả bứa, chiết xuất trà xanh.

Sắt

Nghệ có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt, gây vấn đề cho người bị thiếu sắt. Cụ thể, nghệ làm giảm khả năng hấp thụ sắt từ các thực phẩm như: Đậu, trứng, gan, thịt đỏ, rau lá xanh, ngũ cốc, cá ngừ, cá hồi.

Lưu ý với các loại thuốc đặc trị

Ngoài thực phẩm bổ sung, nghệ còn tương tác với một số thuốc kê đơn:

Hóa trị: Chất chống oxy hóa trong nghệ có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc hóa trị. Bệnh nhân ung thư cần hỏi ý kiến bác sĩ.

Liệu pháp nội tiết tố: Nghệ có thể can thiệp vào hoạt động của estrogen. Nó cũng có thể tương tác với Nolvadex (chứa tamoxifen) - thuốc điều trị ung thư vú.

Thuốc huyết áp: Dùng nghệ cùng thuốc huyết áp (như amlodipine) có thể khiến huyết áp giảm quá thấp.

Thuốc ức chế miễn dịch: Nghệ có thể làm tăng nồng độ thuốc tacrolimus trong máu, dẫn đến nguy cơ tổn thương thận và co giật.

Thuốc chống viêm: Dùng chung nghệ với thuốc sulfasalazine (trị viêm khớp dạng thấp) có thể khiến thuốc tích tụ trong cơ thể, gây đau dạ dày, phát ban và các tác dụng phụ khác.